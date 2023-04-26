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拜登低調參選符傳統作風：政治混亂的年代 不變應萬變

記者胡玉立／綜合報導
拜登總統宣布競選連任，2024年極可能再與川普一戰。（路透）
拜登總統宣布競選連任，2024年極可能再與川普一戰。（路透）

拜登總統25日透過影片低調宣布競選連任，美國廣播公司新聞網(ABC News)分析指出，他的做法完全符合他的行事作風，符合他那個年代的正常傳統；他的宣布結束了民主黨人焦慮的猜測，也再次彰顯拜登在這政治混亂的年代，如何以不變應萬變。

「我們面臨的問題是，在未來的歲月裡，我們的自由更多還是更少，權利更多還是更少，」拜登在25日凌晨發布、由民主黨全國委員會付費的參選啟動影片中說：「我知道我想要的答案，我想你也知道。」

影片推出後，拜登選擇與四年前相同的方式、在同一天正式參選。他和副總統賀錦麗透過官方活動討論自己的連任策略；拜登在工會集會發表講話，強調任內的立法成就；賀錦麗在她母校霍華德大學討論墮胎權問題。

上次，黨內外都有聲音懷疑拜登年齡太大、與時代脫節下，選贏了；這回，國家廣播公司(NBC)公布的民調發現，70%國人總體認為拜登不該競選連任；其中包括微弱多數（51%）的民主黨人也認為他不該參選，許多人認為年齡是應該換人做的主因。

哈佛大學甘迺迪學院政治研究所（Institute of Politics at Harvard University's Kennedy School）24日公布的新民調，則凸顯了拜登面臨的挑戰。儘管30歲以下選民強力支持拜登的政策，但他本人在該年齡層支持率一直停留在30%左右。

該民意調查主任、前拜登民意測驗專家沃爾普（John Della Volpe）表示，「坦白說，我們確實看到了認可總統、認可政黨，以及總統與政黨代表的政策和價值觀之間的巨大脫節；這得在2024年之前解決才行。」

沃爾普指出，2020年大選開始時，拜登的年輕人支持率相對較弱；但經過數月持續宣傳，這些選民最終成為拜登勝選的關鍵力量。現在，拜登的挑戰是：推銷他在環保、槍枝管制、基礎設施、醫療保健等的成就，並強調他理解為何選民繼續感到沮喪。

如此策略過去確實奏效；民主黨現在寄望於同樣計算：拜登將再次適合當前的政治氣候。

拜登 民主黨 民調

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