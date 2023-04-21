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最高法院裁決 可續用墮胎藥「美服培酮」

墮胎藥裁決為何重要？牽涉食藥署威信 還可能改變美國

記者胡玉立／即時報導
墮胎議題影響深遠，最高法院罕見延了幾天才裁決支持食藥局的立場。圖為支持墮胎團體日前在最高法院外的示威。(Getty Images)
墮胎議題影響深遠，最高法院罕見延了幾天才裁決支持食藥局的立場。圖為支持墮胎團體日前在最高法院外的示威。(Getty Images)

聯邦最高法院21日裁決，保留婦女繼續使用口服墮胎藥「美服培酮」(Mifepristone）的權利。此訟案被視為是自去年6月最高法院推翻「羅訴韋德」案(Roe v. Wade)的婦女墮胎權保護後，與墮胎權相關的最重大案件，可能直接影響美國女性醫療保健選擇權、影響聯邦政府監管和批准藥物的威信，甚至還可能改變美國司法行政的樣貌。

德州聯邦法院法官此前宣布暫停聯邦食品暨藥物管理局(FDA)對美服培酮的銷售批准；司法部對此裁決提出上訴，並要求最高法院緊急中止相關裁決。在美國，藥物流產占所有流產方式的一半以上，美服培酮自首次批准以來已被超過550萬人使用。

大法官的決定具廣泛影響，不僅是能否與何時可以使用美服培酮的簡單問題而已。

共和黨籍南卡羅來納州聯邦眾議員梅斯(Nancy Mace)向有線電視新聞網(CNN)談到德州保守派聯邦法官卡奇馬力克(Matthew Kacsmaryk)的美服培酮禁令裁決表示，「這是一位未經選舉產生的法官做出的決定，而且基本上是聯邦決定。」最高法院的裁決若是同意卡奇馬力克的禁令，形同允許一名法官直接影響全國婦女的醫療選擇，不論是保守派或更自由派的地區。

CNN分析指出，聯邦法官對司法權的廣泛使用，似已違背最高法院去年推翻「羅訴韋德案」時的裁決精神，即允許各州立法者自行決定墮胎權。它讓人看到長期反對墮胎權的保守派法官如何使用其裁決來體現反墮胎權利運動的雄心壯志。但自由派法官同樣也可以使用其司法權力，將造成訴訟叢生，最後再鬧到最高法院。司法機關自我克制、避免黨派政治的聲譽，已受威脅。

民主黨籍明尼蘇達州聯邦參議員柯洛布查(Amy Klobuchar)則指出，食藥局在20年前批准使用美服培酮，若美服培酮禁令和第五巡迴上訴法院的有條件限制使用美服培酮裁決，得到大法官支持，就等於是在說：「這幾位法官，比食藥局更懂醫學。」

如此先例，可能會在製藥業和醫學領域造成混亂，並威脅到批准新療法的監管體系；還可能促使其他法官將目標對準已批准藥物，例如避孕藥，甚至是治療常見疾病和止痛藥的其他藥物，直接破壞聯邦政府威信。

無論如何，墮胎已成為聯邦、地方和州政府政策辯論的核心，各方都試圖透過進一步法律裁決來決鬥、擴大司法權限，將法律制度政治化。

與此同時，與墮胎有關的法律及限制正在全國各地出現。共和黨籍密西西比州州長瑞維斯(Tate Reeves)19日甫簽署新法案，他聲稱，這是透過擴大寄養兒童安全網及擴大收養，為懷孕婦女提供資源，來體現「生命文化」。

最高法院去年推翻羅訴韋德案，被反墮胎團體視為一大勝利；但21日最高法院再推翻德州...
最高法院去年推翻羅訴韋德案，被反墮胎團體視為一大勝利；但21日最高法院再推翻德州法院裁決，令反墮胎團體挫折。（歐新社）

墮胎 醫學 德州

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