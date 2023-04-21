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拜登將簽令「禁美企投資中國」 美中對抗進入新階段

記者顏伶如／綜合報導
彭博報導，拜登總統近期內將簽署進一步限制美國企業對中國關鍵科技的投資命令，他將在五月的G7高峰會上宣布，美中的經濟對抗將進入新的階段。（Getty Images）
彭博報導，拜登總統近期內將簽署進一步限制美國企業對中國關鍵科技的投資命令，他將在五月的G7高峰會上宣布，美中的經濟對抗將進入新的階段。（Getty Images）

彭博新聞引述知情人士報導，拜登總統未來幾周將簽署行政命令，禁止美國企業投資中國經濟的重要領域；拜登政府官員對於這項措施進行內部討論已近兩年，如今敲定將在七大工業國集團(G7)峰會5月19日起在日本舉行期間宣布。參與草擬行政命令的官員透露，規範目標是可能前往中國的新投資，不是已經存在的既有投資。

消息人士說，美國已向G7夥伴說明禁止投資中國高科技的打算，雖然其他國家並不會同步跟進，但美方希望下個月在G7峰會期間能獲得各國背書；一名消息人士說，美國這項措施只要獲得國際盟友表態支持，拜登很快就會簽署這道行政命令。

包含半導體、AI等領域

報導指出，行政命令內容當中禁止美國企業投資的領域包括半導體、人工智慧(AI)、量子運算(quantum computing)等，風險投資(venture capital，VC)、私募投資公司(private equity)以及特定形式的技術轉移、聯合創投(joint ventures)都在規範行列之內。

彭博新聞分析，前總統川普任內對中國進口商品祭出關稅以來，美中之間角力多年的經貿大戰，將隨著這項行政命令的頒布進入下一個新階段。全球規模最大的兩個經濟體，彼此之間的資金往來會因此受到衝擊。

基於國安 阻中國軍力提升

美國主張限縮美國企業投資中國是基於國家安全考量，財政部長葉倫(Janet Yellen)20日在演說中再次強調國安因素；北京則反批美國出手目的是想打壓身為強權對手的中國持續發展。

葉倫及美國貿易代表戴琪20日同時聲明美國不與中國經濟脫鈎，但強調國家安全，似乎預先釋放訊息。

俄烏戰爭爆發後，美國與中國由於支持對象立場相反，關係變得更為緊張。某些政治觀察家說，新冷戰的出現恐讓全球經濟分裂成敵對區塊，這個趨勢令人憂心。

某些類型的投資將遭到直接禁止，其他類型的投資則規定企業必須向美國政府通報。彭博新聞指出，行政命令簽署後也將公布規範細節，行政命令生效之前，美國企業將有時間可以向政府提供意見。

美國官員說，限制美國企業投資中國的用意，在於切斷恐讓中國軍事能力進一步提升的重要資金與技術來源。

中國已是世界第二大經濟體，與各國的經濟關係密不可分。圖為中國在漢諾威商展上設攤招...
中國已是世界第二大經濟體，與各國的經濟關係密不可分。圖為中國在漢諾威商展上設攤招商。（新華社）

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