拜登將簽令「禁美企投資中國」 美中對抗進入新階段
彭博新聞引述知情人士報導，拜登總統未來幾周將簽署行政命令，禁止美國企業投資中國經濟的重要領域；拜登政府官員對於這項措施進行內部討論已近兩年，如今敲定將在七大工業國集團(G7)峰會5月19日起在日本舉行期間宣布。參與草擬行政命令的官員透露，規範目標是可能前往中國的新投資，不是已經存在的既有投資。
消息人士說，美國已向G7夥伴說明禁止投資中國高科技的打算，雖然其他國家並不會同步跟進，但美方希望下個月在G7峰會期間能獲得各國背書；一名消息人士說，美國這項措施只要獲得國際盟友表態支持，拜登很快就會簽署這道行政命令。
包含半導體、AI等領域
報導指出，行政命令內容當中禁止美國企業投資的領域包括半導體、人工智慧(AI)、量子運算(quantum computing)等，風險投資(venture capital，VC)、私募投資公司(private equity)以及特定形式的技術轉移、聯合創投(joint ventures)都在規範行列之內。
彭博新聞分析，前總統川普任內對中國進口商品祭出關稅以來，美中之間角力多年的經貿大戰，將隨著這項行政命令的頒布進入下一個新階段。全球規模最大的兩個經濟體，彼此之間的資金往來會因此受到衝擊。
基於國安 阻中國軍力提升
美國主張限縮美國企業投資中國是基於國家安全考量，財政部長葉倫(Janet Yellen)20日在演說中再次強調國安因素；北京則反批美國出手目的是想打壓身為強權對手的中國持續發展。
葉倫及美國貿易代表戴琪20日同時聲明美國不與中國經濟脫鈎，但強調國家安全，似乎預先釋放訊息。
俄烏戰爭爆發後，美國與中國由於支持對象立場相反，關係變得更為緊張。某些政治觀察家說，新冷戰的出現恐讓全球經濟分裂成敵對區塊，這個趨勢令人憂心。
某些類型的投資將遭到直接禁止，其他類型的投資則規定企業必須向美國政府通報。彭博新聞指出，行政命令簽署後也將公布規範細節，行政命令生效之前，美國企業將有時間可以向政府提供意見。
美國官員說，限制美國企業投資中國的用意，在於切斷恐讓中國軍事能力進一步提升的重要資金與技術來源。
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