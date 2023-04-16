解放軍環台軍演 鎖定「航母戰鬥群」海上鎖台能力日增

軍事專家指出，中國解放軍最新的環台軍演中，解放軍火箭軍部隊曾模擬攻擊海上移動目標，應是測試鎖定航母戰鬥群。圖為美軍航母戰鬥群「卡爾文森號」在亞洲執行巡航任務。(美聯社)

軍事分析家指出，中國解放軍 最新環台軍演顯示，海上封鎖台灣，或者戰術設置「灰區」而向台島高層、居民施壓的能力日增；解放軍火箭軍部隊此次雖未動用實彈，但曾模擬攻擊海上移動目標，應是測試鎖定航母戰鬥群；另使用中國航母艦載機封鎖台灣防禦較不嚴的東南岸，是本次軍演最重要面向之一。

香港南華早報15日報導，解放軍在三天演習中，派出232架戰機及32艘海軍艦艇，包括轟-6K戰略轟炸機及「山東號」航空母艦。除軍方以外，北京 當局另派出海巡06輪這艘海巡救助船巡邏。

消息人士指出，四架殲-15戰機由「山東號」航母甲板起飛，來到台灣防禦較薄弱的東南海岸，這是首次。

東部戰區司令部發布的視頻指出，軍演中曾模擬由陸上、海上、空中及水下進行精準導彈攻擊。

華府智庫蘭德公司(Rand Corporation)東亞安全專家郭泓均(Raymond Kuo)指出，解放軍軍力進步最可觀之處，在四架殲-15戰機由山東號起降；這次演習也是殲-15首度闖入台灣防空識別區，證實中方執行以航母為本的軍事行動已有進步。

郭泓均指出，出動山東號展現解放軍海軍能執行協調、以航母為本的軍事行動，是軍力投射的重大元素。

「澳洲 戰略政策研究所」(Australian Strategic Policy Institute)資深專家戴維斯(Malcolm Davis)也指出，部署航母很重要，中方媒體大談包圍、封鎖台灣，航母讓解放軍有能力發動多軸攻擊，而非僅由中國本土，這樣將讓台灣的防空挑戰更形棘手，海軍支援岸防行動的能力亦然。

郭泓均及戴維斯都認為，美國及日本正密切研究因應中方最新軍演之道；郭泓均表示，美、日、台會發展出更廣的因應方式，對付中方的「灰區」恫嚇；美、日等國顯然都在看這次中方軍演做什麼、動用哪些武器、威力有多大。

郭泓均相信美國及其盟邦正在思考如何反制中國的反介入、地區封鎖戰力，以嚇阻中國動武對付台灣，不管是封鎖，還是真的揮兵入侵。

但雪城大學教授麥克法特(Sean McFate)認為，中國要奪取台灣，軍力還遠遠不足，也因為如此，習近平才下令軍方準備2027年拿下台灣。