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軍演結束 共軍曝多重火箭攻台 54架次共機越中線破紀錄

記者洪哲政、程嘉文、編譯潘勛／綜合報導
解放軍發動的東部戰區環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習，10日結束。圖為參演火箭軍某部在起豎導彈。(新華社)
解放軍發動的東部戰區環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習，10日結束。圖為參演火箭軍某部在起豎導彈。(新華社)

中國解放軍10日宣布結束三天的環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習，並釋出多重火箭攻擊台灣的影片。台灣的國防部表示，共軍9日被偵獲各式快慢戰機達91架次，其中有包括山東號航空母艦艦載殲15型戰機在內的54架次逾越海峽中線及進入台灣西南、東南空域，這兩個數字都打破國防部過去以來公布的單日紀錄。

環台軍演結束後，解放軍山東號航母北進，日本戰機進入戒備；白宮宣稱有信心、有能力保護在南海及印太地區的利益，環台軍演是中國反應過度，並無必要。

共軍動員232架次戰機

中方此次演習被視為報復台灣蔡英文總統過境美國時與眾院議長麥卡錫會晤，三天來共軍動員232架次戰機在台海周邊活動，其中有134架次逾越台灣海峽中線及進入台灣西南、東南空域；軍艦也被台灣偵獲32艘次，其中包括新銳的山東號航空母艦，其艦載的4架殲15戰機9日被偵獲在東部外海起降；同型機進入台灣東南等空域，山東號航艦群顯然接近台灣實施操演，也被視為首次突破第一島鏈。

解放軍發動的東部戰區環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習，10日結束。圖為解放軍殲-...
解放軍發動的東部戰區環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習，10日結束。圖為解放軍殲-15艦載機9日從海軍山東艦起飛。(新華社)

根據共軍和央視披露，東部戰區模擬實施聯合封控，數十架「殲擊機」構建「圍島鎖台態勢」；多批多架「掛載實彈」的轟6K戰機對「台島重要目標」模擬打擊；「海軍17艦編隊」參加演練，證實山東艦（舷號17）參演，央視並播出「殲擊機」在山東艦上起降。

東部戰區：堅決粉碎台獨

共軍東部戰區發言人施毅聲明，解放軍東部戰區「圓滿完成」環台島戰備警巡和聯合利劍演習各項任務，全面檢驗了實戰條件下部隊多軍兵種一體化聯合作戰能力；戰區部隊全時待戰、隨時能戰，堅決粉碎任何形式的「台獨」分裂和外來干涉圖謀。

日本防衛省10日表示，鑑於部署在日本南部及台灣附近的共軍航空母艦山東號實施戰機起降，日本航空自衛隊戰機近幾天亦緊急起飛因應。除山東號，還有一艘052Ｄ型飛彈驅逐艦、一艘054Ａ型飛彈護衛艦及和一艘快速戰鬥支援艦。這些船艦在宮古島以南230至430公里間的海域活動。

美軍驅逐艦現蹤南沙

美國海軍表示，美國飛彈驅逐艦米利厄斯號（USS Milius）在南海南沙群島附近，執行維護自由航行權任務。中共則抗議美未經批准，「非法闖入南沙美濟礁鄰近海域」。

這次軍演類似去年8月共軍為報復時任議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台的環台演習，但規模較小。

軍事專家表示，這次演習既充當震懾，又可讓共軍有機會練習阻斷海空交通而封鎖台灣，以備一旦武統台灣之用。

路透(Reuters)報導，美國高階官員10日表示，正密切觀察共軍在台海的行動，也認為這次演習破壞本地區和平、穩定，敦促中方克制，但美方與中國的溝通管道維持暢通。

白宮國安全發言人柯比(John Kirby)重申拜登政府立場，認為蔡英文過境美國、國會代表團訪台，並未悖離常則；2016到2019年間，蔡英文六次過境美國；柯比表示，以任何軍事回應、台海緊張惡化為軍事衝突，都沒道理。

因應共軍環台軍演，台海軍出動飛彈快艇出港備戰演練。(圖：中華民國國防部提供)
因應共軍環台軍演，台海軍出動飛彈快艇出港備戰演練。(圖：中華民國國防部提供)

共軍 日本 解放軍

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解放軍環台軍演同時 美艦闖南海美濟礁

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