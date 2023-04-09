麥考爾接受福斯專訪：若北京犯台 美可能派兵

8日率團在台灣訪問的國會眾院外委會主席麥考爾(Michael McCaul)接受福斯新聞專訪表示，如果中國大陸犯台，美國可能派兵。圖為蔡英文總統(右)當天在一項午餐會上致贈紀念品給麥考爾。(路透)

率領國會兩黨議員團訪台的國會眾院外交事務委員會主席麥考爾(Michael McCaul)7日在台北接受福斯新聞(Fox News)專訪，強調國會擁有授權使用軍事力量的權力；他指出，「與中國衝突永遠是『最後手段』」，但「倘若共產中國侵略台灣，這(美國出兵)肯定會納入考慮範圍(on the table)，國會及美國人民會討論此事。如果人民支持，國會就會照做」。

麥考爾一行6日抵台訪問三天。8日在結束訪台行程記者會中，麥考爾表示，代表團訪台的目的是在「威懾中國(deterrence to China)」；中國的武力威脅，只會讓華府更加堅定其對台灣的支持與承諾。

面對外界有人懷疑華府拒絕為烏克蘭 出兵，未來是否會真的出兵助台？麥考爾說：「自二戰以來，我們委員會從未動用授權使用軍事力量或宣戰。」「但台灣的處境與烏克蘭截然不同，首先，他們(台灣)沒有經過戰鬥測試或準備就緒，他們沒有為戰爭做好準備。」

「烏克蘭有北約 支持，太平洋地區沒有北約，」麥考爾表示。「這就是為什麼我們看向日本、南韓、菲律賓、澳洲時，需要開始進行這些討論，為了和平進行威懾，否則，我們將招來侵略和戰爭」。

而在與台灣高層結束會談後，麥考爾在記者會中指出，「中國恐嚇策略和武力威脅，只會堅定美國反對中共的決心，這對我們沒有威懾作用；事實上，我認為這激發了美國對台灣的支持」。

麥考爾強調，美國支持威懾政策，威懾仍是保護台灣不受中國影響的關鍵；會談中「討論了許多有建設性的威懾方式，包括經濟方面在內；我們也討論了幾種軍事情景，包括封鎖以及如何應對。」「總的來說，知道威懾是關鍵，我們不想要戰爭；我們想要和平和威懾，以及透過力量實現和平」。

麥考爾還對北京 干涉台灣下屆總統選舉表示擔憂，因為「對北京來說，不發一槍影響選舉，比發動戰爭要容易得多。」

麥考爾也提到，台灣是全球最重要半導體晶片生產國，維護台灣安全極為重要；「我認為光是自由民主就值得支持台灣；如果這還不能說服人，全球90%先進半導體製造能力，就在台灣。」「如果這樣的戰略資產、國安資產，以任何方式受到損害，被入侵奪走或被破壞，全球將被帶入一個充滿傷害和蕭條的世界。」