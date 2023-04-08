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訪北京會習近平 馬克宏曝歐美「對中落差」

編譯潘勛／綜合7日電
中國國家主席習近平(左)7日與來訪的法國總統馬克宏到廣州，同遊坐落在白雲山麓的松園。(美聯社)
中國國家主席習近平(左)7日與來訪的法國總統馬克宏到廣州，同遊坐落在白雲山麓的松園。(美聯社)

眾院議長麥卡錫與蔡英文總統在加州南部會晤，矢言美國會支持台灣抵禦長期存在的中國威脅；同一時間造訪北京的法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)及歐盟委員會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)則敦促中國國家主席習近平設法讓俄國停止侵略烏克蘭，另談到強化歐、中經濟，凸顯美國、歐洲應對中國的優先事項南轅北轍。

紐約時報7日報導，太平洋兩側本周的兩起訪問，除凸顯美、歐領袖對待中國有不同考量，在處理全球兩大安全最棘手命題：烏克蘭與台灣，也有差異。

美國與其歐洲盟邦就全球事務多有類似看法，俄國侵略烏克蘭讓美、歐更為親密，共同協調武器、外交援助烏國，制裁俄國。歐洲官員打量中國漸採懷疑眼光，更接近華府已形成的硬派共識；國務卿布林肯5日在布魯塞爾形容此為「更為廣大的匯流」。

只是歐洲內部對中國該採什麼手法才正確、安全及貿易命題要平衡，猶有爭議。

針對烏克蘭，拜登總統及歐洲盟友均譴責中方跟俄國站同一邊，指習近平3月赴莫斯科國事訪問、俄烏戰爭自始他就給俄國外交支持；美方指中國千方百計想在俄烏戰爭擺出斡旋人姿態，是拋出煙幕彈，以便普亭繼續屠戮烏克蘭人，而且自2月起，美方就說中國正考慮軍援俄國。

馬克宏則採不同手法，他6日對習近平表示，自己認為可以指望習讓俄國恢復清醒，各方回歸談判桌；范德賴恩對中聲明雖比馬克宏來得嚴厲，但看似也願給習一次機會。

立陶宛(Lithuania)2021年允許台灣在該國首都維爾紐斯(Vilnius)開設代表處，遭中國制裁，也讓歐洲領袖更靠近美國對中路線；歐盟3月才達成臨時共識，任何國家試圖經濟脅迫歐洲，必遭貿易制裁。

但立陶宛以外，台灣命題並不占居歐洲與中國打交道的重心，與美國不一樣，范德賴恩致詞時草草提一下台灣；但對美國官員及政治人物，論及對中關係，台灣已變成最重要主題，拜登每次與習近平交談必提。

台灣是美中關係最大引爆點，美方表示，中國出兵攻台必致全球危機，影響甚至大於俄國侵烏；美國兩黨經常競相表演支持台灣，麥卡錫及民主黨的前眾院議長裴洛西都與蔡英文會面，可以佐證。

俄國 烏克蘭 習近平

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