蔡英文在紐約已與兩黨議員會談 台總統府公開談話內容

蔡英文總統在3月31日離開紐約前，與三位參議員早餐會，包括蘇利文、恩斯特及凱利。（圖：台總統府提供）

台總統府副秘書長張惇涵表示，蔡英文 總統先前過境紐約時，已與美國國會跨黨派議員見面，包括3月30日與美國眾議院民主黨領袖傑佛瑞（Hakeem Jeffries）會面，31日離開紐約前，與三位跨黨派聯邦參議員 早餐，這三位參議員，包括蘇利文（Dan Sullivan）、恩斯特（Joni Ernst）及凱利（Mark Kelly）。

張惇涵轉述，蔡英文與美方友人會談時，主要談及四個面向重要訊息。蔡英文提到這次出訪是全球疫情緩解後，首度出訪及過境美國，感謝在過境美國期間，美方所提供的相關協助與安排。

蔡英文總統在3月31日離開紐約前，與三位參議員早餐會，包括蘇利文（右二）、恩斯特（右一）及凱利（左一）。（圖：台總統府提供）

張惇涵說，蔡英文除了感謝美國拜登 總統上任後，美國政府不斷以具體行動表達對台灣的支持外，也感謝橫跨美國參眾兩院，跨黨派對台灣不遺餘力的支持，讓台美雙方共同克服許多挑戰。

蔡英文總統在紐約當地時間3月30日，與美國眾議院民主黨領袖傑佛瑞（Hakeem Jeffries）會面。（圖：台總統府提供）

張惇涵表示，蔡英文對美國各界對台灣的支持，進而促進諸多理念相近國家，對台海及印太區域情勢的關注，感謝美方對於台海安全的重視，期盼台美持續在共同關注的安全事務上合作。台灣仍將繼續扮演負責任的夥伴角色，與理念相近國家共同守護區域的和平穩定。

蔡英文總統在紐約當地時間3月30日，與美國眾議院民主黨領袖傑佛瑞（Hakeem Jeffries）會面。（圖：台總統府提供）

張惇涵說，蔡英文告訴美方，台灣將持續做為關鍵且可靠的經貿夥伴，與理念相近國家共同致力打造更具韌性的全球民主供應鏈，為全球疫後經濟復甦貢獻正面力量。