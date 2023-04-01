馬英九抵長沙 馬家姊妹晚宴頻喊「菜不要點這麼多」

馬家親屬17人分四批自美國、台灣、大陸和海外直飛長沙，於1日一同祭祖掃墓。（馬英九辦公室提供）

中華民國 前總統馬英九 3月31日下午在大陸國台辦主任宋濤陪同下，自湖北武漢 搭乘高鐵轉往湖南長沙。抵達長沙後，馬英九一行隨即前往母親秦厚修的母校周南實驗中學參訪。馬英九及親屬共十餘人，預計1日上午前往湘潭白石鎮馬家堰掃墓祭祖。

宋濤31日陪同馬英九搭乘高鐵前往長沙，兩人在商務艙車廂相對而坐，在1小時18分鐘的車程中相談甚歡。宋濤向馬介紹了大陸「四橫四縱」的高鐵網路，馬英九稱讚大陸的高鐵非常寬敞、舒適。中國已經是當今世界上高鐵覆蓋率最高的國家，馬英九也向宋濤表示，台灣高鐵也已轉虧為盈，經營情況良好，民眾已非常習慣搭乘高鐵出行。

下午抵達長沙後，馬英九隨即與四個姊妹馬以南、馬乃西、馬冰如、馬莉君前往周南實驗中學參觀。馬英九一行抵達周南實驗中學時，校園外已經站滿等候多時的歡迎群眾，不斷熱情揮手高呼。學校老師則以長沙話為馬英九一行導覽。

秦厚修生前曾擔任周南中學台灣校友會會長長達60餘年，因此校史館內有許多關於秦厚修的資料，讓馬英九與姊妹們深受感動。

馬英九一行於4月1日上午8時許，自下榻的「九所賓館」出發，前往湘潭白石鎮馬家堰掃墓祭祖。其親屬團共17人，已早一、兩天分四批抵達長沙。這四批家屬分別來自台灣、美國、大陸等地，於3月31日與馬英九會合。

據了解，馬英九親屬團受到湖南省台辦、省外辦等部門高規格接待。包括食衣住行都有專人對接。一行人下榻的九所賓館也是「國賓館級」的高規格公務酒店，專門接待外國元首、國家領導人等貴賓。

湖南負責接待的官員透露，馬家姊妹都很隨和、很客氣，但還是保有湖南人的直性子，有話直說。例如，看到晚餐的菜多點了，還會要求接待方，「不要糟蹋糧食」、「吃不了，不要點這麼多」、「不可以浪費了」。

祭祖掃墓後，馬英九一行人在湖南還將前往南嶽忠烈祠祭拜抗日戰爭烈士，赴嶽麓書院參訪，並與湖南大學學生交流。