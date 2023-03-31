蔡英文見「小小廚神」朱如茵 台灣插畫家也來自拍

蔡英文(中)與插畫家張雅晴(左)、鍾逸婷互動。(記者丘采薇／攝影)

中華民國 總統蔡英文 30日在紐約過境第二天，下午前往駐紐約台北經濟文化辦事處，與友邦常駐聯合國代表會面，並與美國實境節目「小小頂級廚師美國版(MasterChef Junior USA)」第八季冠軍朱如茵(Liya Chu)及近期受台灣文化部邀請赴紐約參展的插畫家張雅晴、鍾逸婷互動。

朱如茵以台式點心「涼圓」排列成台灣形狀拼盤；她說，她的發想是因為諧音「良緣」，涼圓雖小，背後有很多意義，希望台灣廣結善緣。她也說，拼盤以蘭花點綴，呈現「Team Taiwan」字樣。Team Taiwan直譯為台灣隊，她想傳達「我們都是台灣隊」，並借用「挺台灣」諧音。

現場蔡英文也品嚐紅豆抹茶口味的涼圓，問大家「我要吃嗎」，然後叉起一顆涼圓展示了一下，隨後一口吃掉，大力稱讚很好吃。朱如茵日前曾與蔡英文合作拍民進黨節目「一碗麵的時間」，當場重現她得冠軍時的經典料理「蜜汁烤鰻魚米粉」，當時蔡英文吃了也讚不絕口。

蔡總統當天也和插畫家張雅晴、鍾逸婷互動，兩人受文化部邀請，將參加4月初登場的紐約漫畫及卡通博物館 藝術節(MoCCA Arts Fest)；張雅晴也特別介紹她的作品「紅配綠」，她說，2018年婚姻平權公投前夕，她看到網路上提到「法案通過後小孩都會變同性戀」等言論，希望以這個作品作為反擊，也希望把台灣自由多元價值觀帶到更遠的地方。