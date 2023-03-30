蔡英文過境美方簡報取消？台方：跟禮遇無關

蔡英文總統出訪友邦，去程過境紐約。(記者張文馨／攝影)

蔡英文 總統過境紐約，美方臨時延後針對媒體進行蔡英文過境簡報，曾任我國駐美代表處政治組長的趙怡翔表示，過境簡報是針對媒體的需求，而非訪團成員，仍有規畫擇期辦理簡報，不會取消，至於美方不派官員與蔡總會晤，這是美方長期對台灣的立場，是對我國總統過境美國一貫的安排與做法。

趙怡翔說，經與美方朋友的查證，這項過境簡報是針對媒體的需求，而非訪團成員，這純粹是一個對媒體的背景說明會，主題是美國長期對台灣總統過境的政策與立場，跟訪團行程無關。國務院 也已經應媒體的需求，先以電郵及其他方式回覆。

趙怡翔表示，這項簡報是因為資料整理需求而延後。美方認為外界，尤其是中方，有許多對美國政策不熟悉的地方，還是有規畫擇期辦理簡報，不會取消。

針對美方不會有官員與蔡英文碰面，趙怡翔說，這是循例，過去從馬英九 到蔡英文也都沒有相關安排，都是以美國在台協會代表美方歡迎。白宮方面闡述的是，美方長期對台灣的立場，也是對總統過境美國一貫的安排與做法。

蔡英文過境期間與美國眾議院議長麥卡錫會面，趙怡翔指出，如果這項訊息確定，總統跟美國國會議長在美國領土面對面會晤，應該算第一次，對台美關係而言，當然有一定程度上的進程，但對於台美長期的交往，並非突破，過去蔡英文過境美國時，多次透過電話或視訊與美國國會議長、議員交流。