我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍2架黑鷹直升機訓練時墜毀 傳多達9人罹難

北加奧克蘭18起瘋狂搶劫 劫匪還用槍打人

蔡英文過境美方簡報取消？台方：跟禮遇無關

記者周佑政／台北即時報導
蔡英文總統出訪友邦，去程過境紐約。(記者張文馨／攝影)
蔡英文總統出訪友邦，去程過境紐約。(記者張文馨／攝影)

蔡英文總統過境紐約，美方臨時延後針對媒體進行蔡英文過境簡報，曾任我國駐美代表處政治組長的趙怡翔表示，過境簡報是針對媒體的需求，而非訪團成員，仍有規畫擇期辦理簡報，不會取消，至於美方不派官員與蔡總會晤，這是美方長期對台灣的立場，是對我國總統過境美國一貫的安排與做法。

趙怡翔說，經與美方朋友的查證，這項過境簡報是針對媒體的需求，而非訪團成員，這純粹是一個對媒體的背景說明會，主題是美國長期對台灣總統過境的政策與立場，跟訪團行程無關。國務院也已經應媒體的需求，先以電郵及其他方式回覆。

趙怡翔表示，這項簡報是因為資料整理需求而延後。美方認為外界，尤其是中方，有許多對美國政策不熟悉的地方，還是有規畫擇期辦理簡報，不會取消。

針對美方不會有官員與蔡英文碰面，趙怡翔說，這是循例，過去從馬英九到蔡英文也都沒有相關安排，都是以美國在台協會代表美方歡迎。白宮方面闡述的是，美方長期對台灣的立場，也是對總統過境美國一貫的安排與做法。

蔡英文過境期間與美國眾議院議長麥卡錫會面，趙怡翔指出，如果這項訊息確定，總統跟美國國會議長在美國領土面對面會晤，應該算第一次，對台美關係而言，當然有一定程度上的進程，但對於台美長期的交往，並非突破，過去蔡英文過境美國時，多次透過電話或視訊與美國國會議長、議員交流。

蔡英文 馬英九 國務院

上一則

民主峰會登場 拜登砸6.9億阻民主倒退

下一則

蔡英文若與麥卡錫接觸 國台辦稱堅決回擊

延伸閱讀

蔡英文過境美國 台國安局長：中國每人1天200美元動員抗爭

蔡英文過境美國 台國安局長：中國每人1天200美元動員抗爭
難預測中國如何反應 華郵：蔡英文訪美凸顯局勢多變性

難預測中國如何反應 華郵：蔡英文訪美凸顯局勢多變性
蔡英文會晤新澤西州長 熱烈討論能源轉型

蔡英文會晤新澤西州長 熱烈討論能源轉型
台國安局長：蔡英文訪美「不會製造意外」

台國安局長：蔡英文訪美「不會製造意外」

熱門新聞

田納西基督教小學27日上午發生致命槍擊案。(美聯社)

田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃

2023-03-27 14:11
18袋KFC外賣到達習近平訪俄期間下榻的莫斯科陽光酒店。(截取自Ruptly影片)

誰點了肯德基？18袋KFC外賣 送達習近平在俄下榻酒店

2023-03-22 16:30
納許維爾小學發生槍案後，家長從會合區接走孩子。(美聯社)

圖輯／田州小學6死槍案 校長遭槍殺亡 槍手是校友跨性人

2023-03-27 20:35
前總統川普第一任妻子伊凡娜‧川普(Ivana Trump)。(路透)

共產祖國、假結婚仲介…川普前妻伊凡娜 FBI查到什麼？

2023-03-28 10:07
美國3月最熱門的五個應用程式，有4個是中國打造的，其中包括快時尚零售商Shein。（路透）

美年輕人愛用中國App 包辦3月下載排行前4名：強在哪？

2023-03-26 21:36
中華民國前總統馬英九赴中山陵拜謁。（特派記者賴錦宏／攝影）

馬抵南京中山陵落款民國紀年 台確認中華民國現狀第1人

2023-03-27 23:05

超人氣

更多 >
免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？

免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？
澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了

澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了
亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅

亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅
這8家連鎖牛排館 讓大廚和美食家都推薦

這8家連鎖牛排館 讓大廚和美食家都推薦
報稅截止期限接近 華郵給出5大建議

報稅截止期限接近 華郵給出5大建議