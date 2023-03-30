蔡英文會晤新澤西州長 熱烈討論能源轉型

蔡英文出訪中美洲過境美國，在紐約期間與新澤西州州長墨菲（Phil Murphy）私下會晤，兩人聊到綠能。(圖:總統府提供)

蔡英文 總統出訪中美洲過境美國，在紐約期間與新澤西州 州長墨菲（Phil Murphy）私下會晤。總統府副秘書長張惇涵表示，蔡英文過境期間，除公開行程以外，按照過往慣例安排與美方友人會晤；墨菲在會晤時提到，新澤西州以2030年70%綠能 、2035年100%綠能為目標，蔡英文認為這與台灣推動能源轉型的努力方向一致。

墨菲昨天參加蔡英文僑宴之前與蔡英文進行將近40分鐘會晤，張惇涵表示，蔡英文感謝墨菲撥冗參與僑宴，並面對面會晤交流，蔡英文談及四項重點。首先，蔡英文感謝美國總統拜登上任後，不斷以具體行動表達對台灣的支持，這三年多來，台美雙方共同經歷並克服許多挑戰，合作夥伴關係前所未見、緊密堅實。

張惇涵說，第二，墨菲從商時期就對台灣非常熟悉，蔡英文亦感謝墨菲從政後長期支持台灣，期盼身兼「全國州長協會」主席及「民主黨州長協會」主席的墨菲能夠促進雙方更多合作交流。

張惇涵表示，第三，蔡英文感謝新澤西州議會今年2月通過友台決議案，支持台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）及支持台灣有意義參與國際組織，蔡英文期盼墨菲與議會領袖能持續支持台灣接軌國際。

張惇涵也表示，最後，墨菲向蔡英文闡述，新澤西州以2030年70%綠能、2035年100%綠能為目標，蔡英文認為這與台灣推動能源轉型的努力方向一致；而墨菲推動的「創新經濟」、「基礎建設經濟」，與台灣的「六大核心戰略產業」推動方向不謀而合，期盼未來在台灣與新澤西州的經貿互動良好基礎上，持續深化雙方從人才到產業，在高科技、綠能等各項領域的交流合作，加強產業韌性與全球供應鏈安全。

黨政人士說，墨菲和台灣有深厚淵源，他曾於1982年至2003年任職高盛集團擔任高階主管，多次訪台，與台積電創辦人張忠謀、中華開發資本董事長辜仲瑩、監察院前院長錢復等政商界人士都相當熟識。而墨菲從商界轉入政壇後，仍持續關照在新澤西州的台僑及台商，是台灣的好朋友。