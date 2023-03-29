WSJ：蔡英文過境使美中關係更緊張 決定是否持續惡化

中華民國總統蔡英文28日自台北起啟，取道美國，訪問中美洲，返程時在加州會見眾院議長麥卡錫。圖為蔡英文總統(右)27日在總統府接見訪台的捷克眾院議長艾達莫娃。(中央社)

華爾街日報28日報導，台灣的總統蔡英文 出訪中美洲過境美國，挑動美中關係之間的敏感神經，這趟行程可能決定美國與中國的雙邊關係，接下來是否持續惡化。

報導指出，蔡英文這次中美洲訪問之旅，將在紐約、洛杉磯過境，過境期間計畫下周在加州會晤眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)；某些拜登 政府官員擔心，蔡英文訪美將讓北京 有藉口在台海附近展開軍事演習，如同2022年夏天的狀況一樣，或者以其他方式破壞台灣的安全。

隨著蔡英文預計29日抵達紐約的時間逐漸接近，知情人士透露，美國官員頻頻試探蔡政府，以確認行程是否不會超出以往台灣元首出訪的過境慣例，美國官員同一時間也力勸北京不要有激烈反應。

台灣的總統訪問美國向來經過審慎安排，華府方面希望展現對台灣的支持，前提是避免讓北京找到強力報復的藉口。

華爾街日報分析，美中台三方政府如何處理蔡英文此趟訪問，很可能將決定華府與北京之間的關係會不會進一步交惡。目前三方都正充實軍備，以防台海發生衝突。

中國先前已對蔡英文訪美表達不滿，上周末期間與才剛與台灣斷交的宏都拉斯建交。台灣目前剩下13個邦交國，蔡英國此趟中美洲之行將訪問鄰近宏都拉斯的瓜地馬拉與貝里斯。

美國將蔡英文停留美國定調為「過境」(transit)訪問。拜登政府官員說，多年來台灣總統在美國過境訪問的前例已有數十次，北京方面並沒有太多反彈，蔡英文先前就曾有過境訪問。

美國國務院發表聲明說，北京方面並沒有理由扭曲這次過境或以過境做為過度反應的藉口，過境完全符合美國長期以來的政策。