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白宮嚴控風險 官員脫口蔡英文「訪問」立刻改「過境」

華盛頓記者 張文馨
白宮國安協調官柯比28日記者會上，對蔡英文總統來美，用辭謹慎小心，不想得罪北京。(美聯社)
白宮國安協調官柯比28日記者會上，對蔡英文總統來美，用辭謹慎小心，不想得罪北京。(美聯社)

這是一場過境比訪問更受外界關注的總統旅行，台北總統府對總統蔡英文的美國行程三緘其口，美國政府更是斟酌用詞，白宮國安會戰略溝通協調官柯比(John Kirby)不小心脫口說成「訪問」(visit)，都要立即改口為「過境」(transit)；蔡英文總統出發前的微妙氣氛，反映出美中台三方都高度關注此事，需要謹慎「管理」。

自從國際媒體披露蔡英文將趁過境期間在加州會晤眾院議長麥卡錫後，中華民國總統過境幾乎成了每日白宮和國務院的例行記者會「必考題」，各家媒體無不想方設法探詢美國政府立場。

美國政府努力淡化蔡此行敏感性，稱這不是新鮮事，要北京別反應過度；同一時間，美國國務院中國處主任、亞太副助卿華自強(Rick Waters)被中國媒爆料低調訪問香港、上海和北京。

美國媒體接力報導，白宮國家安全顧問蘇利文與中央外事工作委員會辦公室主任王毅私下通話，盼化解美中緊張。

從美中當前的緊張局勢來看，前有北京後有共和黨的拜登政府，勢必給蔡英文總統「尊榮備至」，同時也要謹慎「管理」這場過境，避免風光過境變成過境危機。

國務院亞太助卿康達(Daniel Kritenbrink)史無前例地要公開說明蔡英文總統過境，卻又緊急喊停，反映出美國政府在拿捏對台釋放的善意，以及預判北京的反應。

麥卡錫會晤蔡英文之於北京尤如芒刺在背，已經為這場過境埋下亮點和安全隱憂；白宮延續前眾院議長裴洛西訪台時的說法，稱這是國會的獨立意志，且過去總統過境與美國官員和議員互動也都發生過，為蔡英文總統與美方可能的互動預留伏筆。

再三強調過境「非官方」且「私人」，以軟的一手安撫中方，「北京沒有理由反應過度」則是略帶強硬語氣，副國務卿薛曼(Wendy Sherman)上月也說，希望北京不要以國會議員訪台為採取軍事行動的藉口。

在各種可能的劇本面前，台灣選擇低調以對，華府也在謹慎拿捏與台北之間的距離，一切仍充滿變數，需要各方高度關注並保持冷靜。

北京 蔡英文 白宮

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