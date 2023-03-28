看到南京總統府內國民政府舊卷宗 馬英九：好懷念

馬英九（右）在南京總統府辦公室，看到舊時總統府的卷宗資料時，忍不住拿起來翻閱，並說：「我們當時也還是用這種老式卷宗放文件，好懷念這種卷宗夾」。（記者賴錦宏/攝影）

中華民國 前總統馬英九 28日下午參訪南京總統府，當看到早年國民政府總統府的卷宗資料時，忍不住拿起來翻閱，並說：「我們當時也還是用這種老式卷宗放文件，好懷念這種卷宗夾」。他還提到，自己和孫中山相差96歲，而在孫中山當選中華民國臨時大總統96年後，他也當選了總統。

馬英九於28日下午2時許抵達南京總統府，他戴著墨鏡在隨行人員陪伴下進入總統府，在庭院裡見到國父孫中山坐姿的銅像，有人問：「這個要照相嗎？」馬英九說：「這個要，這個一定要照！」

當馬英九進入室內，在總統府辦公室內，看到牆上掛的是中國國民黨黨旗和青天白日滿地紅的中華民國國旗，馬總統忍不住在周遭注視良久。旁邊的講解人員還介紹現場一面五色旗，是中華民國剛成立時的國旗，馬英九說，「是的，這代表五族共和」。

他走到大辦公桌旁，看到藍色的卷宗夾，裡面放滿了泛黃的資料。馬英九不禁拿起來向周圍的人說：「我們當時也還是用這種老式卷宗放文件，好懷念這種卷宗夾」。

31歲就做了前總統蔣經國 英文秘書、中央黨部副秘書長的馬英九，曾跟隨經國先生多年，也在總統府服務多年。對於舊式卷宗夾看似非常熟悉。