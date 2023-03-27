觀察站╱民進黨政治路線脫離現實 台宏斷交難擋

台灣27日宣布與宏都拉斯斷交，外交部一樓大廳的宏都拉斯國旗卸下後，只剩下13面邦交國國旗。(記者許正宏╱攝影)

自從2016年以來，民進黨 政府惡化兩岸關係，放棄外交休兵路線後，中華民國 的外交處境日益艱難，建交不容易，斷交擋不住。外交人員時時刻刻在第一線艱苦奮戰，卻難有成果，多因執政者脫離現實的政治路線使然。

因為兩岸實力的消長，中方過去20來，在中美洲收穫不少，這不只是台灣外交失利，其實是奉行門羅主義的美國，即使在中美洲的政治影響力，已經不如往昔。

民進黨政府沒有冷靜思考當地地緣政治因素的條件變化，以為美國可以解決台灣所有問題，不思調整策略，終致出現這種斷交擋不住的窘況。

中國外長秦剛(右)26日在北京釣魚台國賓館，與宏都拉斯外長雷依納在簽署聯合公報後握手。(Getty Images)

宏都拉斯與北京 建交，宏都拉斯官方聲明與中華民國斷交的聲明當中，提到了斷交因接受一個中國，只能與北京有外交關係，無法與中華民國維持外交關係。

一個中國，是台灣不能睜眼不見的東西，你可以不用說一個中國，只要說九二共識，但是民進黨政府不要九二共識，讓兩岸的政治迴旋空間消失了，也就促成了外交惡鬥再起。

這個說不清，講不明的一個中國，這兩天美國在台協會與美國國務院發言人的聲明，也同時出現了，美國政府對台灣的立場，是在一個中國之下，鼓勵國際社會擴大與台灣的交流與往來。

美國希望各國都與台灣往來，可是有個框框，在一個中國範圍內，即使德國、捷克過去極少外交往來，現在絡繹不絕，但還是在一個中國的框架限制內，台灣愈是把一個中國丟得遠遠的，就像迴力鏢一樣，很快會飛回來打到自己身上，讓你痛不欲生。

民進黨政府批評宏都拉斯斷交，是中共對台文攻武嚇一環，外交部長吳釗燮提醒宏都拉斯，中共外交承諾多未能兌現，這些話很實在，但沒有說服力。那麼多國家上了北京的當，他們可曾回頭來找台灣？美國、日本與北京關係正常化，是上了北京的當，還是有自己的國家利益考慮呢？

路透報導宏國外長說法，已經多次口頭向台灣表達需要援助，3月13日的一周之前，給了外交節略，台北宣稱是一封信。既然是用外交節略，又有口頭說明，3月6日大使館就該用電報回報台北了，這與外交部刻意帶風向的說法不同，台外交部指對方來信13日收到，來不及討論，14日宏國就用推特宣布要與北京發展關係。台北外交部讓對方等了一星期不回覆，對方掉頭就走，這就毫不奇怪了。