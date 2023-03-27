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國民黨研擬兩岸論述：九二共識就是中華民國

記者劉宛琳／台北報導
國民黨近月密集討論兩岸政策論述，已有初步共識，國民黨將訴求「九二共識就是中華民國」。(本報系資料照)
國民黨近月密集討論兩岸政策論述，已有初步共識，國民黨將訴求「九二共識就是中華民國」。(本報系資料照)

台灣2024大選逼近，國民黨近月密集討論兩岸政策論述，目前已有初步共識。台北聯合報27日報導，未來國民黨仍會以「九二共識」作為兩岸政策重要依據，但不再強調「一中各表」，將訴求「九二共識就是中華民國」。

批綠仇中 兩岸走進死胡同

國民黨這項討論中的兩岸政策論述是由黨中央與智庫合作進行，目前尚未定案也未公開，未來也將持續調整。國民黨認為，九二共識因為時空環境轉變，功能已不復過往，尤其在民進黨執政七年裡，兩岸關係不睦壓縮了九二共識的模糊空間，降低了其戰略功能，在台灣內部的接受程度更大幅下降，甚至被汙名化，成為被民進黨攻訐的焦點。

國民黨指出，民進黨無法擺脫「仇中恐共」思考，讓「逢中必反」成為唯一的政治選擇，不見彈性作法，讓兩岸關係走進了死胡同。如何遠離意識形態，以國家長治久安與民眾福祉為出發點，累積雙方互信、建構穩定交流架構是政府與國家領導人的責任，因此研擬「九二共識，就是中華民國」的主張。

最大公約數 爭取選民認同

這項討論中的新主張，主要是針對國際盟友及國內民眾，在最大公約數「中華民國」上爭取最廣泛的支持，讓兩岸關係能夠盡早回歸正常運作。國民黨評估，此說法簡單明確，亦能得到國民黨支持者及中間選民認同。

國民黨認為，北京一直不願正視中華民國存在的事實，但堅持「九二共識」為兩岸復談的基礎，所以接受了「九二共識」就等於接受了中華民國存在。

落實兩岸政策 提出3方向

相關討論內容特別提到，應該避免使用任何涉及數字「一」的兩岸交流架構或合作模式，因為「兩岸統一」仍是北京最重要、也是唯一的戰略目標。過往許多涉及兩岸合作模式，例如「一國兩制」、「一國兩席」、「一國兩區」都涉及數字「一」，給外界終極統一印象，也無法得到大部分國人認同，因此建議不再強調一個中國各自表述的「一中各表」。

對如何落實兩岸政策的路徑圖？黨內討論提出三點，包括累積國內共識，建構中華民國的國家利益；在九二共識基礎上恢復兩岸兩會(海基、海協)事務性協商；在事務性協商重新上軌道後，評估與對岸洽談、協商兩岸行為準則。若以上都能順利達成，未來可進一步商議台灣及周邊海峽為永久非軍事區，甚至可開始評估簽署兩岸和平協議的可能與可行性。

國民黨 中華民國 民進黨

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