美加邊境羅珊路關閉第2天 仍有數十名無證客被捕

紐約州通往加拿大魁北克省的羅珊路(Roxham Road)已於25日封閉，但還是有大批無證移民聚集在路口。(路透)

美加兩國政府宣布自24日起擴大「安全第三國協議」(Third Country Agreement)適用範圍，以阻止尋求庇護 者在非官方過境點越過美加邊境 ，但隔天，加國邊境羅珊路(Roxham Road，前譯羅克瑟姆路)仍聚集許多尋求庇護者，根據加拿大邊境服務局(CBSA)表示，已經依據新協議逮捕尋求庇護者，並已將其中一人送返美國。

羅珊路已於25日零時關閉，但仍有數十位無證移民帶著嬰兒和蹣跚學步的幼童，穿越邊境，隨即遭到執法人員逮捕。

一名不願透露姓名、30歲巴基斯坦(Pakistan)男子表示自己是從紐約市搭計程車前來，企圖越境進入拿大，「我沒有地方可以去」。

在25日早上，羅珊路一處公車站，聚集大約25名來自委內瑞拉、海地、厄瓜多爾和秘魯的無證移民，他們四處遊蕩，不知何去何從；同時魁北克皇家騎警(Quebec RCMP)針對羅珊路被捕的無證移民後續處置問題，尚未回應。

紐約州通往加拿大魁北克省的羅珊路(Roxham Road)已於25日封閉，圖左是美方樹立的禁止通行路牌，右為加拿大政府的公告。(Getty Images)

美加根據「安全第三國協議」管理兩國邊境，並允許官員在正式入境口岸雙向拒絕尋求庇護者，但不適用於「羅珊路」等非官方過境點；但自前總統川普打擊非法移民 後，大量尋求庇護者湧入羅珊路，尤其近幾個月，通過非正式過境點進入加國尋求庇護者人數驟增。

於是拜登總統和加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)24日簽署「安全第三國協議」修訂協議，凡是由邊界任一地點進入美加任一國境，並於14天內申請庇護者，都將被拒於門外，修正協議擴大於美加3987哩長的陸地邊境。

新協議既定目標是遏止尋求庇護者湧入，緩解邊境執法與管理壓力，但多倫多大學(University of Toronto)法學教授奧黛麗·麥克林(Audrey Macklin)批評新協議，只會將尋求庇護者推向險境，「根本行不通，會使尋求庇護者轉而走上更危險、更冒險、更秘密的方式進入美加邊境，最終只為人蛇集團創造就業機會。」

另外，作為解決無證移民激增的替代案，加拿大政府同意基於人道主義，今年起收容拉丁美洲1萬5000名移民，以減輕美國南部邊境壓力。