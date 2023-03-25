美加邊境無證客創新高 美逮82非法移民 遣送德州

在美加邊境被捕的大批墨西哥無證移民，都被送上飛機遣返毗鄰墨西哥的德州。圖為加拿大警員對一名被逮捕的無證移民搜身。(Getty Images)

從加拿大邊境 非法進入美國的移民 人數創下歷史新高，美國政府開始將從北方邊境逮捕的無證移民往南送至德州；海關及邊境保護局(CBP )發言人向國家廣播公司新聞網(NBC News)透露，截至目前已有兩個航班將無證移民送至南方。

其中一航班於3月13日飛往德州哈靈根(Harlingen)，另一航班21日飛往艾爾帕索(El Paso)；兩個航班從紐約州普拉茨堡(Plattsburgh)出發，共載著82名根據法典42卷(Title 42)規定被驅逐的移民。

CBP發言人稱這些移民將在西南邊境的CBP機構接受最終處理程序，「這些移民都是最近在穿越北方邊境時被邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)逮捕，這幾次轉移行動是為了讓機構減輕壓力，更好地使用資源與人力」。

CBP數據顯示，過去五個月從邊境「斯旺頓防區」(Swanton Sector)非法入境的移民人數激增，幾乎是去年同一時期的10倍；「斯旺頓防區」涵蓋新罕布夏州、佛蒙特州，以及紐約州北方部分地區。

從去年10月1日到今年2月28日，約2000個移民在斯旺頓防區非法穿越邊境時被捕，前一年同期只有200人。

邊境官員與地方執法部門表示，3月遣送移民的兩個航班中，只有一名是哥倫比亞人，其餘都是墨西哥籍。

NBC News先前曾報導，前往北方邊境的墨西哥無證移民人數增加，他們搭乘飛機從墨西哥城(Mexico City)或坎昆市(Cancun)前往加拿大，再徒步穿越美加邊境，通常有人口走私販接應。

地方執法部門與居民希望聯邦政府提供更多協助，有些移民在步行穿越嚴寒的林區時，不得不接受救援並治療凍傷。

紐約州柯林頓郡(Clinton County)警長法福羅(David Favro)表示：「這確實對我們的資源造成相當大的負擔。」

本月初CBP已經增派25名人員至「斯旺頓防區」，部分人員是從南方邊境調派過來。