我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州巧克力工廠大爆炸 1建築物遭摧毀、2死9失蹤

北加奧克蘭華埠8間店鋪 22分鐘內被洗劫

美加邊境無證客創新高 美逮82非法移民 遣送德州

編譯徐薏茹／綜合24日電
在美加邊境被捕的大批墨西哥無證移民，都被送上飛機遣返毗鄰墨西哥的德州。圖為加拿大警員對一名被逮捕的無證移民搜身。(Getty Images)
在美加邊境被捕的大批墨西哥無證移民，都被送上飛機遣返毗鄰墨西哥的德州。圖為加拿大警員對一名被逮捕的無證移民搜身。(Getty Images)

從加拿大邊境非法進入美國的移民人數創下歷史新高，美國政府開始將從北方邊境逮捕的無證移民往南送至德州；海關及邊境保護局(CBP)發言人向國家廣播公司新聞網(NBC News)透露，截至目前已有兩個航班將無證移民送至南方。

其中一航班於3月13日飛往德州哈靈根(Harlingen)，另一航班21日飛往艾爾帕索(El Paso)；兩個航班從紐約州普拉茨堡(Plattsburgh)出發，共載著82名根據法典42卷(Title 42)規定被驅逐的移民。

CBP發言人稱這些移民將在西南邊境的CBP機構接受最終處理程序，「這些移民都是最近在穿越北方邊境時被邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)逮捕，這幾次轉移行動是為了讓機構減輕壓力，更好地使用資源與人力」。

CBP數據顯示，過去五個月從邊境「斯旺頓防區」(Swanton Sector)非法入境的移民人數激增，幾乎是去年同一時期的10倍；「斯旺頓防區」涵蓋新罕布夏州、佛蒙特州，以及紐約州北方部分地區。

從去年10月1日到今年2月28日，約2000個移民在斯旺頓防區非法穿越邊境時被捕，前一年同期只有200人。

邊境官員與地方執法部門表示，3月遣送移民的兩個航班中，只有一名是哥倫比亞人，其餘都是墨西哥籍。

NBC News先前曾報導，前往北方邊境的墨西哥無證移民人數增加，他們搭乘飛機從墨西哥城(Mexico City)或坎昆市(Cancun)前往加拿大，再徒步穿越美加邊境，通常有人口走私販接應。

地方執法部門與居民希望聯邦政府提供更多協助，有些移民在步行穿越嚴寒的林區時，不得不接受救援並治療凍傷。

紐約州柯林頓郡(Clinton County)警長法福羅(David Favro)表示：「這確實對我們的資源造成相當大的負擔。」

本月初CBP已經增派25名人員至「斯旺頓防區」，部分人員是從南方邊境調派過來。

邊境 移民 CBP

上一則

加國人口成長創66年新高 移民成主力

下一則

開全美先例 猶他州未成年使用社群媒體須經家長同意

延伸閱讀

紐約、魁北克自由來去…美加宣布關羅克瑟姆路 堵移民漏洞

紐約、魁北克自由來去…美加宣布關羅克瑟姆路 堵移民漏洞
加拿大人口去年增105萬破紀錄 移民占95%

加拿大人口去年增105萬破紀錄 移民占95%
美加達協議拒庇護無證客 加可關閉越境熱點羅克瑟姆路

美加達協議拒庇護無證客 加可關閉越境熱點羅克瑟姆路
移民案件免費律師 民代聲援維權

移民案件免費律師 民代聲援維權

熱門新聞

川普預告自己將被逮捕。（美聯社）

川普預告自己將於下周二被捕 是否上銬由這單位決定

2023-03-18 08:54
據外電報導，交通部草擬了一份禁止赴美中國航班飛越俄羅斯領空的命令提交給白宮官員，目前還在審議中。（新華社）

美擬禁赴美中航班飛越俄領空 這幾個航班將受影響

2023-03-18 07:37
圖為紐約下城法院附近，一名打扮為川普支持者的人士。(美聯社)

川普的支持者為何沒上街？

2023-03-21 16:25
18袋KFC外賣到達習近平訪俄期間下榻的莫斯科陽光酒店。(截取自Ruptly影片)

誰點了肯德基？18袋KFC外賣 送達習近平在俄下榻酒店

2023-03-22 16:30
俄羅斯總統普亭今天與到訪的中國國家主席習近平會談。路透

普亭願討論中方和平方案 美關切：現在停火是認可俄占領

2023-03-20 12:04
福斯新聞(Fox News)報導，紐約執法機關內一名知情人士表示，21日(周二)將不會提控及逮捕前總統川普。(美聯社)

福斯新聞：有新證人 川普今天不會被捕

2023-03-21 11:35

超人氣

更多 >
好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品

好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品
害美國人吃太多鈉、糖和飽和脂肪的禍首…竟然是它

害美國人吃太多鈉、糖和飽和脂肪的禍首…竟然是它
蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應

蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應
美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界

美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界
起飛不久機長胃痛「急需就醫」 2乘客神救援度難關 身分曝光

起飛不久機長胃痛「急需就醫」 2乘客神救援度難關 身分曝光