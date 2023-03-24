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美加領袖聲明 台海和平是國際安全不可或缺要素

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美加領袖聲明 台海和平是國際安全不可或缺要素

中央社／華盛頓24日專電
美國總統拜登（左）與加拿大總理杜魯多（右）發表聯合聲明指出，美加在台灣議題的基本立場不變，重申維護台海和平穩定是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素。（美聯社）
美國總統拜登（左）與加拿大總理杜魯多（右）發表聯合聲明指出，美加在台灣議題的基本立場不變，重申維護台海和平穩定是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素。（美聯社）

美國總統拜登（Joe Biden）與加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）今天發表聯合聲明指出，美加在台灣議題的基本立場不變，重申維護台海和平穩定是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素，並鼓勵和平解決兩岸議題。

拜登昨晚搭機前往加拿大首都渥太華（Ottawa）訪問，今天上午與杜魯多舉行雙邊會談，會後並發表聯合聲明。

聲明指出，美加持久的夥伴關係基於對共享安全、共享繁榮與共享民主價值觀的共同承諾，包括因應氣候變遷的重要性以及對人權與法治的長久尊重。

在加強全球同盟部分，拜登與杜魯多透過聲明譴責俄羅斯對烏克蘭的軍事入侵，並誓言將持續讓俄羅斯付出經濟代價，並在需要時持續堅定不移地支持烏克蘭。

聲明指出，美加認為中華人民共和國對國際秩序構成嚴峻的長期挑戰，包括經濟脅迫、非市場政策與實踐，以及侵犯人權等破壞性行為。雖然在氣候變遷等具共同利益與中國合作，但仍致力於確保在公平的競爭環境中與中國有效競爭的能力。加拿大與美國也將持續合作，打擊外國對美加社會的干預，以展現雙方共享的民主價值觀。

談及台灣時，拜登與杜魯多在聲明中強調，美加在台灣議題的基本立場不變，重申維護台海和平穩定是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素，並鼓勵和平解決兩岸議題。

聲明也重申對「美洲經濟繁榮夥伴關係」（Americas Partnership for Economic Prosperity）的承諾，對於10日首次舉行的美加印太戰略對話（U.S.-Canada Indo-Pacific Strategic Dialogue）表示歡迎，也將共同合作促進自由、開放、繁榮、安全與有韌性的印太區域。

美加也將強化關鍵礦產與半導體供應鏈韌性，朝向建立可靠和可持續性關鍵礦產供應鏈邁進，因為這對美加經濟與國家安全至關重要。兩國也將增加投資以促進安全與有韌性的半導體供應鏈，為兩國創造就業機會。

兩人並談到促進潔淨能源與創造就業，包括在秋天前提出法規以減少溫室氣體排放，並與其他主要能源進口國與出口國合作，制定國際統一標準，美加也成立為期1年的能源轉型工作小組，以加快在關鍵潔淨能源機會與供應鏈方面的合作。

拜登 杜魯多 供應鏈

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