我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠後遺症不理賠 400萬患者扛巨債「沒力氣和保險公司爭」

TikTok備戰聽證 組「親拜登」遊說團 還找數十位網紅助陣

花費少 氣候暖…大批買不起房的美國人移居南歐

編譯尤寶琪／綜合19日電

南歐溫暖舒適的氣候，低廉的生活成本，加上強勢的美元，吸引大批在美國負擔不起在自己想住的城市中購屋的美國人，移居歐洲，輕鬆過上他們夢想中的生活，在當地房產市場引起動盪，導致平均工資遠低於美國人的當地人，面臨租不起房的窘境。

在葡萄牙、西班牙和希臘等國，紛紛向財力雄厚的外國人和企業示好，希望藉此吸引人才、提振經濟並促進發展；葡萄牙和西班牙近期也效仿希臘，推出數位遊牧簽證(Digital Nomad Visa)，允許遠程工作者長期居留。

在西班牙，對美國人的房屋銷售量，在2019年上半到2022年上半成長了88%；美國人更是成為丹麥人之後，最願意為房地產付錢的人之一。而根據葡萄牙政府，到2022年，居葡美國人數量達1萬人，比2017年成長了239%。根據希臘央行，雅典2022年第三季房價則出現13%年成長。投資移民公司Astons指出，美國人申請希臘黃金簽證人數，在2020年到2021年更室暴增了740%。

但對美國人來說相對便宜的生活與物價，對平均工資遠低於美國人的當地民眾來說，卻是貴得離譜。當地民眾得在早已經被Airbnb和企業投資搞得烏煙瘴氣的房地產市場中，和富裕的外國人競爭，導致越來越多年輕一代的民眾，只能選擇和父母住；南歐35歲以下仍住在家中的人，高達90%。在里斯本(Lisbon)、巴塞隆納(Barcelona)和雅典(Athens)等租金保障薄弱的城市，原本已有公寓的人，甚至面臨驅逐或無預警的租金調漲。

根據歐盟統計局(Eurostat)，2021年希臘人平均薪資就遠低於2萬歐元；根據希臘智庫Eteron Institute，希臘近半數租房族連房租都交不出來。在西班牙，2021年的平均薪資則不到3萬歐元。在巴塞隆納，房租連十年持續上漲，在2022年第四季達到每月1077歐元的歷史新高。在里斯本，2月份兩房公寓每月租金為1700歐元，較去年同期上漲了39%；兩室房屋的平均售價則是上漲了10%，達45萬7730歐元。

租金 投資 房地產

上一則

普亭突訪馬立波 烏克蘭：暗夜掩護與盜賊無異

下一則

國務院發旅遊警告：墨西哥藥店賣致死假藥

延伸閱讀

花費少、氣候暖…大批美國人移居南歐 過夢想生活

花費少、氣候暖…大批美國人移居南歐 過夢想生活
TikTok涉監控美國人 又有6參議員支持拜登TikTok禁令

TikTok涉監控美國人 又有6參議員支持拜登TikTok禁令
擠下拉布拉多 2022年美國人最愛養這犬種

擠下拉布拉多 2022年美國人最愛養這犬種
美國人最愛養的狗排名出爐 拉布拉多不再是第1名

美國人最愛養的狗排名出爐 拉布拉多不再是第1名

熱門新聞

中國億萬富翁郭文貴。(本報檔案照)

郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣

2023-03-15 13:00
MQ-9無人機。(美聯社資料照)

俄戰機黑海上空撞毀美軍無人機 白宮譴責魯莽

2023-03-14 16:36
矽谷銀行倒閉後，股價在一個月內已下跌四成的第一共和銀行再次面臨壓力，因為投資者試圖理清哪些其他銀行可能面臨類似風險。(路透)

倒閉骨牌效應？第一共和銀行恐有最大危機

2023-03-12 10:32
由於一天內被提走百億元存款，聯邦果斷宣布Signature銀行倒閉。(美聯社)

「1天被提領百億、主管錯愕」Signature銀行倒閉細節曝光

2023-03-14 00:22
據外電報導，交通部草擬了一份禁止赴美中國航班飛越俄羅斯領空的命令提交給白宮官員，目前還在審議中。（新華社）

美擬禁赴美中航班飛越俄領空 這幾個航班將受影響

2023-03-18 07:37
流亡美國的中國富商郭文貴15日在紐約豪宅遭聯邦調查局探員逮捕。（路透）

曾指馬英九被中國掌控 郭文貴被起底還有這些猛料…

2023-03-16 13:25

超人氣

更多 >
CBS氣象主播 直播中翻白眼昏厥倒地

CBS氣象主播 直播中翻白眼昏厥倒地
馬英九本月訪中 兩岸分治74年來卸任元首第一位

馬英九本月訪中 兩岸分治74年來卸任元首第一位
長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機

長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機
2蛇纏成巨球以為交配 他一看發現「毒蛇相食」震撼畫面

2蛇纏成巨球以為交配 他一看發現「毒蛇相食」震撼畫面
馬英九訪中 12天行程表曝光 周美青不陪同

馬英九訪中 12天行程表曝光 周美青不陪同