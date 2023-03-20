花費少 氣候暖…大批買不起房的美國人移居南歐

南歐溫暖舒適的氣候，低廉的生活成本，加上強勢的美元，吸引大批在美國負擔不起在自己想住的城市中購屋的美國人，移居歐洲，輕鬆過上他們夢想中的生活，在當地房產市場引起動盪，導致平均工資遠低於美國人的當地人，面臨租不起房的窘境。

在葡萄牙、西班牙和希臘等國，紛紛向財力雄厚的外國人和企業示好，希望藉此吸引人才、提振經濟並促進發展；葡萄牙和西班牙近期也效仿希臘，推出數位遊牧簽證(Digital Nomad Visa)，允許遠程工作者長期居留。

在西班牙，對美國人的房屋銷售量，在2019年上半到2022年上半成長了88%；美國人更是成為丹麥人之後，最願意為房地產 付錢的人之一。而根據葡萄牙政府，到2022年，居葡美國人數量達1萬人，比2017年成長了239%。根據希臘央行，雅典2022年第三季房價則出現13%年成長。投資 移民公司Astons指出，美國人申請希臘黃金簽證人數，在2020年到2021年更室暴增了740%。

但對美國人來說相對便宜的生活與物價，對平均工資遠低於美國人的當地民眾來說，卻是貴得離譜。當地民眾得在早已經被Airbnb和企業投資搞得烏煙瘴氣的房地產市場中，和富裕的外國人競爭，導致越來越多年輕一代的民眾，只能選擇和父母住；南歐35歲以下仍住在家中的人，高達90%。在里斯本(Lisbon)、巴塞隆納(Barcelona)和雅典(Athens)等租金 保障薄弱的城市，原本已有公寓的人，甚至面臨驅逐或無預警的租金調漲。

根據歐盟統計局(Eurostat)，2021年希臘人平均薪資就遠低於2萬歐元；根據希臘智庫Eteron Institute，希臘近半數租房族連房租都交不出來。在西班牙，2021年的平均薪資則不到3萬歐元。在巴塞隆納，房租連十年持續上漲，在2022年第四季達到每月1077歐元的歷史新高。在里斯本，2月份兩房公寓每月租金為1700歐元，較去年同期上漲了39%；兩室房屋的平均售價則是上漲了10%，達45萬7730歐元。