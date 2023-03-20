我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠後遺症不理賠 400萬患者扛巨債「沒力氣和保險公司爭」

TikTok備戰聽證 組「親拜登」遊說團 還找數十位網紅助陣

淡化挺川抗議 柯比：白宮不會小題大做

編譯俞仲慈／綜合19日電
白宮國安會議發言人柯比。(路透，資料照片)
白宮國安會議發言人柯比。(路透，資料照片)

前總統川普18日透過社群媒體，聲稱曼哈頓檢察官辦公室將以「非法洩密」罪名將他逮捕，並公開號召支持者群起抗議，隔天19日，白宮國安會議發言人柯比(John Kirby)表示，對於川普支持者抗議活動可能引發暴力衝突，「無所知悉」，強調白宮持續關注事態發展，但不會小題大做。

柯比19日接受「福斯周日新聞」節目(Fox News Sunday)專訪，被問及川普號召支持者抗議，是否可能引發暴動時，表示無所知悉：「我們一直盡其所能監控事態發展，我們當然不希望看到任何活動演變成暴力事件，當然也不至於會發生如1月6日(國會暴動事件)我們所見的那種程度，但我們會持續關注並且是密切關注。」柯比補充道：「我們可藉機觀察針對任何議題、任何形式的抗議活動，老實說，只要過程和平，就不用在意了。」

當被記者問及他是否會擔心維安問題時，柯比回答：「我不知道有任何跡象表明我們(白宮)正為此(川普支持者)抗議活動預做準備，尤其針對這些(川普)發言，但顯然，我們和當地以及全國各州政府都將盡全力持續關注事態發展。」

根據報導，曼哈頓地區檢察官辦公室正準備對川普2016年時任總統候選人支付的封口費，涉嫌違反競選財務規定為由，將他提起告訴。

對此，川普18日早上在自創媒體社群平台「真實社群」(Truth Social)預告自己可能於21日遭到逮捕，並發文呼籲支持者，「抗議！我們要奪回國家！」引發外界指控川普公然煽動暴力，並將他的呼籲與2021年1月6日國會暴動事件相提並論，當時川普煽動大批支持者群起衝進國會大廈，與執法人員爆發流血衝突，即使總統大選結束後，川普也不承認敗選並拒絕接受拜登當選新任總統的選舉結果。

川普 柯比 社群媒體

上一則

挺川團體計畫和平抗議？紐約市嚴陣以待

下一則

Signature Bank找到買家 大部分資產賣給紐約社區銀行

延伸閱讀

封口費案對嗆／川普罵：獵巫行動 白艾榮：不懼威脅

封口費案對嗆／川普罵：獵巫行動 白艾榮：不懼威脅
市警嚴陣以待 川普大廈風雨欲來 街頭藝人受注目

市警嚴陣以待 川普大廈風雨欲來 街頭藝人受注目
曾拒起訴川普挨批…曼哈頓地檢白艾榮 這次將創造歷史

曾拒起訴川普挨批…曼哈頓地檢白艾榮 這次將創造歷史
共和黨議員批檢方起訴川普「濫權」 麥卡錫要國會調查

共和黨議員批檢方起訴川普「濫權」 麥卡錫要國會調查

熱門新聞

中國億萬富翁郭文貴。(本報檔案照)

郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣

2023-03-15 13:00
MQ-9無人機。(美聯社資料照)

俄戰機黑海上空撞毀美軍無人機 白宮譴責魯莽

2023-03-14 16:36
矽谷銀行倒閉後，股價在一個月內已下跌四成的第一共和銀行再次面臨壓力，因為投資者試圖理清哪些其他銀行可能面臨類似風險。(路透)

倒閉骨牌效應？第一共和銀行恐有最大危機

2023-03-12 10:32
由於一天內被提走百億元存款，聯邦果斷宣布Signature銀行倒閉。(美聯社)

「1天被提領百億、主管錯愕」Signature銀行倒閉細節曝光

2023-03-14 00:22
據外電報導，交通部草擬了一份禁止赴美中國航班飛越俄羅斯領空的命令提交給白宮官員，目前還在審議中。（新華社）

美擬禁赴美中航班飛越俄領空 這幾個航班將受影響

2023-03-18 07:37
流亡美國的中國富商郭文貴15日在紐約豪宅遭聯邦調查局探員逮捕。（路透）

曾指馬英九被中國掌控 郭文貴被起底還有這些猛料…

2023-03-16 13:25

超人氣

更多 >
CBS氣象主播 直播中翻白眼昏厥倒地

CBS氣象主播 直播中翻白眼昏厥倒地
馬英九本月訪中 兩岸分治74年來卸任元首第一位

馬英九本月訪中 兩岸分治74年來卸任元首第一位
長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機

長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機
2蛇纏成巨球以為交配 他一看發現「毒蛇相食」震撼畫面

2蛇纏成巨球以為交配 他一看發現「毒蛇相食」震撼畫面
馬英九訪中 12天行程表曝光 周美青不陪同

馬英九訪中 12天行程表曝光 周美青不陪同