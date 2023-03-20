淡化挺川抗議 柯比：白宮不會小題大做

白宮國安會議發言人柯比。(路透，資料照片)

前總統川普 18日透過社群媒體 ，聲稱曼哈頓檢察官辦公室將以「非法洩密」罪名將他逮捕，並公開號召支持者群起抗議，隔天19日，白宮國安會議發言人柯比 (John Kirby)表示，對於川普支持者抗議活動可能引發暴力衝突，「無所知悉」，強調白宮持續關注事態發展，但不會小題大做。

柯比19日接受「福斯周日新聞」節目(Fox News Sunday)專訪，被問及川普號召支持者抗議，是否可能引發暴動時，表示無所知悉：「我們一直盡其所能監控事態發展，我們當然不希望看到任何活動演變成暴力事件，當然也不至於會發生如1月6日(國會暴動事件)我們所見的那種程度，但我們會持續關注並且是密切關注。」柯比補充道：「我們可藉機觀察針對任何議題、任何形式的抗議活動，老實說，只要過程和平，就不用在意了。」

當被記者問及他是否會擔心維安問題時，柯比回答：「我不知道有任何跡象表明我們(白宮)正為此(川普支持者)抗議活動預做準備，尤其針對這些(川普)發言，但顯然，我們和當地以及全國各州政府都將盡全力持續關注事態發展。」

根據報導，曼哈頓地區檢察官辦公室正準備對川普2016年時任總統候選人支付的封口費，涉嫌違反競選財務規定為由，將他提起告訴。

對此，川普18日早上在自創媒體社群平台「真實社群」(Truth Social)預告自己可能於21日遭到逮捕，並發文呼籲支持者，「抗議！我們要奪回國家！」引發外界指控川普公然煽動暴力，並將他的呼籲與2021年1月6日國會暴動事件相提並論，當時川普煽動大批支持者群起衝進國會大廈，與執法人員爆發流血衝突，即使總統大選結束後，川普也不承認敗選並拒絕接受拜登當選新任總統的選舉結果。