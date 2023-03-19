習普會前態度放軟 美淡化「中考慮軍援俄」說法

下周中國國家主席習近平(右)與俄羅斯總統普亭(左)在莫斯科舉行峰會之後，中國將決定是否供應俄羅斯武器。(路透)

美國前、現任官員表示，白宮 近幾周放軟談論中國可能提供俄國 致命武器供其使用於烏克蘭戰場一事，試著降低升溫中的兩國緊張關係，在中國國家主席習近平 即將與俄羅斯總統普亭舉行峰會前，更是如此；官員表示，再對中言詞強硬只怕招致習近平覺得退無可退，迫不得已要軍援俄國。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，白宮指出，一個月前美方率先公開情報，指中方考慮送武器給俄國，但尚未有跡象指中國已決定那麼做，雖說如此，習近平也未排除那個想法。

習近平與普亭將舉行的峰會已引發拜登政府的關切，認為峰會可能導致中國採取步驟，幫忙武裝俄國，即便不是送去特定武器，也可能把俄方亟需的武器零件提供給莫斯科，因此重振俄方軍事工業基礎。

俄國一直在從家用電器如母乳吸乳器及洗衣機採集晶片，改用在坦克及精準制導武器上。

美國官員們相當關切中國可能提供俄國協助，例如那類晶片，以至於一直討論美方可能對中國實施哪些類制裁。要如何組織對中制裁，有多種選項在討論中，畢竟制裁愈嚴峻，對美國經濟的負面衝擊就愈大。

白宮採取策略，想放軟「中國考慮軍援俄國」的說法，部分是因高層內部辯論一番而有決定：不公開佐證該說法的情資。可能決定在稍晚才把情資解密、公布，但目前焦點放在私下勸說中方別援助俄國致命武器。

美國起初嚴厲警告中國別以致命武器軍援俄國，包括威脅要以經濟制裁來報復，現在美方高層採取更加斟酌的公開戰術；降溫的做法包括讓官員們指出，拜登政府不認為把武器供應俄國符合中方利益，也不再細說若中軍援俄，美國如何因應。

國安會議發言人科比(John Kirby)與國務卿布林肯(Antony Blinken)2月回應中國可能軍援俄國時，都明說「會有後果」，最近科比則回應說，用假設來談後果，目前毫無助益。

然而華府智庫「戰略與國際研究中心」亞洲及韓國研究主任車維德(Victor Cha)指出，放軟調性對習近平不會有多大影響，不管美國怎麼說，下周中俄峰會之後，習近平定會做他想做的一切。