習普會前態度放軟 美淡化「中考慮軍援俄」說法
美國前、現任官員表示，白宮近幾周放軟談論中國可能提供俄國致命武器供其使用於烏克蘭戰場一事，試著降低升溫中的兩國緊張關係，在中國國家主席習近平即將與俄羅斯總統普亭舉行峰會前，更是如此；官員表示，再對中言詞強硬只怕招致習近平覺得退無可退，迫不得已要軍援俄國。
國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，白宮指出，一個月前美方率先公開情報，指中方考慮送武器給俄國，但尚未有跡象指中國已決定那麼做，雖說如此，習近平也未排除那個想法。
習近平與普亭將舉行的峰會已引發拜登政府的關切，認為峰會可能導致中國採取步驟，幫忙武裝俄國，即便不是送去特定武器，也可能把俄方亟需的武器零件提供給莫斯科，因此重振俄方軍事工業基礎。
俄國一直在從家用電器如母乳吸乳器及洗衣機採集晶片，改用在坦克及精準制導武器上。
美國官員們相當關切中國可能提供俄國協助，例如那類晶片，以至於一直討論美方可能對中國實施哪些類制裁。要如何組織對中制裁，有多種選項在討論中，畢竟制裁愈嚴峻，對美國經濟的負面衝擊就愈大。
白宮採取策略，想放軟「中國考慮軍援俄國」的說法，部分是因高層內部辯論一番而有決定：不公開佐證該說法的情資。可能決定在稍晚才把情資解密、公布，但目前焦點放在私下勸說中方別援助俄國致命武器。
美國起初嚴厲警告中國別以致命武器軍援俄國，包括威脅要以經濟制裁來報復，現在美方高層採取更加斟酌的公開戰術；降溫的做法包括讓官員們指出，拜登政府不認為把武器供應俄國符合中方利益，也不再細說若中軍援俄，美國如何因應。
國安會議發言人科比(John Kirby)與國務卿布林肯(Antony Blinken)2月回應中國可能軍援俄國時，都明說「會有後果」，最近科比則回應說，用假設來談後果，目前毫無助益。
然而華府智庫「戰略與國際研究中心」亞洲及韓國研究主任車維德(Victor Cha)指出，放軟調性對習近平不會有多大影響，不管美國怎麼說，下周中俄峰會之後，習近平定會做他想做的一切。
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