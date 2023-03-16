我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

十年簽證剛恢復 洛杉磯飛中國機票翻漲近一倍

風暴影響 矽谷停電如第三世界 居民被迫用發電機煮飯

蛋價終回跌 較1月下降6.7% 4月復活節恐再上漲

記者張大仁、編譯周芳苑／綜合報導
蛋價看來似有回跌，但復活節期間由於需求增加還可能上漲。(路透)
蛋價看來似有回跌，但復活節期間由於需求增加還可能上漲。(路透)

勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)最新資料顯示，2月全美食品雜貨價格上漲，但蛋價終於回跌，讓近幾個月來為雜貨店雞蛋價格飆升所苦的消費者鬆了口氣。根據通貨膨脹的關鍵指標消費者物價指數(CPI)，2月雞蛋平均價格較1月下跌近7%。

根據聖路易斯Fed分行追蹤的聯邦數據，一打大號A級雞蛋在2月的價格為4.21元，較1月的歷史高點4.82元下降13%，單月下降率為9月來首見。即便價格下跌，但與去年同期相較，蛋價仍大漲55.4%，為所有消費品或服務中最大漲幅。

在2022年初，大號A級雞蛋平均價格僅每打1.93元。

消費價格似乎有跟上批發價格的趨勢，各單項食品跨年價格幾乎都上漲，人造奶油飆漲39.8%、奶油20.7%、 麵粉19.8%，麵包15.8%，早餐香腸9.7%、家禽9.5%；冰淇淋 13.9%、奶酪9.4%、牛奶8.1%。水果蔬菜總體價格上漲 5.3%，冷凍蔬果更飆漲 15.8%；但雜貨店和其他零售商支付給雞蛋供應商的批發雞蛋價格在1月和2月暴跌。

2月全美蛋價終於回跌，讓近幾個月來為雜貨店雞蛋價格飆升所苦的消費者鬆了口氣。圖為...
2月全美蛋價終於回跌，讓近幾個月來為雜貨店雞蛋價格飆升所苦的消費者鬆了口氣。圖為德州奧斯汀一名消費者正在選購雞蛋。(Getty Images)

經濟學者說，雞蛋價格的急劇上漲主要源於一種高致病性禽流感，這種疾病在禽類中傳染，在2022年讓創紀錄數量的禽類死亡，包括產蛋母雞。

在過去幾年裡，病毒通常在春季之後消失。但專家說，去年秋天它再次出現，在寒假前後的雞蛋需求旺季抑制了雞蛋的生產。

雞蛋供應商Eggs Unlimited全球貿易策略師莫斯科朱里(Brian Moscogiuri)表示，現在售價下降也反映了年初消費者需求的下降，這是典型的季節性模式。

自去年12月以來，商業食用雞蛋農場沒有出現新的禽流感確診病例，給了供應商喘息的時間。

莫斯科朱里說，「還會再度出現瘋狂的、創紀錄的定價嗎？不會了」。

然而專家表示，由於復活節前後的需求普遍強勁，雞蛋價格可能會在4月的復活節前再次上漲，禽流感也有可能再次出現。

雞蛋 流感 復活節

上一則

2月消費退潮 零售開支跌0.4% 上餐館減2.2%

下一則

中國研究報告：北韓洲際飛彈33分鐘內攻擊美國中部

延伸閱讀

2月全美雜貨價格漲 好在蛋價終於跌了

2月全美雜貨價格漲 好在蛋價終於跌了
禽流感影響連漲五個月之後…蛋價終於跌了

禽流感影響連漲五個月之後…蛋價終於跌了
白宮復活節滾彩蛋 邀3萬兒童家庭同慶 3.16開放註冊

白宮復活節滾彩蛋 邀3萬兒童家庭同慶 3.16開放註冊
新聞評論／蛋與衛生紙的幽默 黃偉哲戳破蔡政府盲點

新聞評論／蛋與衛生紙的幽默 黃偉哲戳破蔡政府盲點

熱門新聞

中國億萬富翁郭文貴。(本報檔案照)

郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣

2023-03-15 13:00
矽谷銀行總裁貝克被爆在銀行倒閉前兩周，甩賣自家股票1萬2451股，套現357萬元。圖為他去年5月出席比佛利山莊舉行的一場活動。(路透)

全美第16大銀行SVB 為何48小時內倒閉？

2023-03-10 22:37
矽谷銀行（SVB）因爆發存款戶擠兌而不支倒閉，10日門口貼出公告。（路透）

挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看

2023-03-11 08:24
無證移民經由巴拿馬與哥倫比亞邊境的「達連空隙」（Darien Gap）前往美國，圖為無證移民在雨林中穿行。(美聯社)

野獸、黑幫… 穿越叢林險路 中國偷渡客來美激增

2023-03-10 02:30
矽谷銀行倒閉後，股價在一個月內已下跌四成的第一共和銀行再次面臨壓力，因為投資者試圖理清哪些其他銀行可能面臨類似風險。(路透)

倒閉骨牌效應？第一共和銀行恐有最大危機

2023-03-12 10:32
矽谷銀行10日驚傳倒閉，被政府接管後，全美多地都發生擠提事件。圖為紐約客戶欲進入銀行，該行卻大門緊閉，保安人員隔著玻璃戒備。(路透)

有人存款上千萬…SVB客戶提款遭拒 銀行被迫找警方處理

2023-03-11 02:24

超人氣

更多 >
郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣

郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣
這5項商品在好市多買 價格沒有比較便宜

這5項商品在好市多買 價格沒有比較便宜
郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離

郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離
費玉清引退3年…白冰冰不忍了 揭露他真面目

費玉清引退3年…白冰冰不忍了 揭露他真面目
入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半

入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半