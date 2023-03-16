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漲太凶… 27項藥品被點名 藥廠依法需退款

編譯陳韻涵、記者張聲肇／綜合報導
拜登總統保證將致力降低高昂的處方藥價。(美聯社)
拜登總統保證將致力降低高昂的處方藥價。(美聯社)

聯邦醫療保險與醫療補助聯合服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services，簡稱CMS)15日公布首批聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)納保計畫中，藥價漲幅超過通膨率的27項藥品清單，政府將依據去年通過的「降低通膨法」(Inflation Reduction Act)要求藥廠退費，否則將開罰。 

依據降低通膨法 藥廠不降價就開罰

27項藥品名單，包括瑞士藥商AbbVie生產的暢銷抗發炎藥物Humira。(路透...
27項藥品名單，包括瑞士藥商AbbVie生產的暢銷抗發炎藥物Humira。(路透)

華爾街日報報導，CMS點名27款漲幅兇的藥品，包括艾伯維(AbbVie)的類風濕性關節炎藥Humira、吉利德科學公司(Gilead Sciences)的淋巴腫瘤藥Yescarta。

Humira是美國近年最熱賣的藥品，此藥適用類風濕性關節炎、乾癬與自體免疫疾病，其藥價未來幾年將因為出現幾近相同的生物相似藥(biosimilars)而下跌；Yescarta則是以CAR-T著稱的細胞療法，利用病患自身免疫細胞經實驗室修改再植回病患體內尋找並打擊癌細胞。

不肯退費的藥廠 將面臨125%加徵罰鍰

衛生官員表示，聯邦政府2025年會把退費帳單寄給各藥廠，不繳錢的公司將面臨125%的加徵罰鍰。CMS將把藥廠退費所得挹注醫院的「聯邦醫療保險信託基金」(Medicare Trust Fund)，作為醫院保險與行政經費。

嘉惠紅藍卡者 每劑平均最高可省390元

4月起，部分紅藍卡保戶購買這27種處方藥的價格也會比現在低；衛生官員表示，保戶自負額每劑平均可省下2元到390元。

CMS健康照護政策主管布魯克斯-拉謝爾(Chiquita Brooks-LaSure)說，勒令退費「是處理藥廠長期漲價的關鍵，改善數百萬紅藍卡保戶取得可負擔藥品的情況」。

聯邦醫療保險是聯邦政府經營的健保計畫，主要服務長者和身障人士，2021年支付3780億元的處方藥，比2020年增加7.8%；官員認為，實施勒令退費辦法後，政府每年支付的處方藥開銷會減少。

根據國會去年通過的「降低通膨法案」，若處方藥價漲幅超過通膨率，藥廠必須退還差價，用以遏阻藥價猛漲。

違規漲價藥品 輝瑞占5項 藥廠回應

被點名的27種違規漲價藥品，其中輝瑞(Pfizer)占五樣。(路透)
被點名的27種違規漲價藥品，其中輝瑞(Pfizer)占五樣。(路透)

當局初步點名的27種違規漲價藥品，都是由聯邦醫療保險B計畫支付的生技類藥品，其中輝瑞(Pfizer)占五樣，如抗生素Bicillin L-A與Bicillin C-R、血液稀釋劑Fragmin和化療藥Nipent；輝瑞發言人表示，遭點名的注射藥品每劑成本不到一元，且公司以更低的價格銷售。

降低通膨法授權政府和藥廠協商部分藥價，CMS將公布指南，說明如何選藥及如何與藥廠談判。 

民主黨聯邦參議員班內特(Michael Bennet)、泰斯特(Jon Tester)與魏登(Ron Wyden)等人呼籲政府盡速落實「降低通膨法」的退款計畫，並於14日透過信件敦促政府通知保戶，哪些藥品的自負額可能降低。

拜登總統14日在探視拉斯維加市的健保醫療工作者時，保證他施政將致力降低高昂的處方...
拜登總統14日在探視拉斯維加市的健保醫療工作者時，保證他施政將致力降低高昂的處方藥價，讓紅藍卡持有者都能受惠。(美聯社)

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