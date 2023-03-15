專訪／導演關家永奧斯卡獲獎 媽：他只能做好喜歡的事

華裔導演關家永(中)在獲得奧斯卡最佳導演獎後，與母親關沈俊龍(右)、妻子Kirsten Lepore(左)一起慶祝。(關沈俊龍提供)

在第95屆奧斯卡金像獎囊括最佳影片、最佳導演、最佳原創劇本、最佳女主角與最佳男配角等七項大獎的「媽的多重宇宙 」，無疑是本屆奧斯卡最大贏家；電影 最初的故事靈感，源自導演之一關家永的發想，「假如我媽被困在駭客帝國裡，該怎麼辦？」

這個把老媽困在駭客帝國求解的胡思亂想，一舉創造了「媽的多重宇宙」的多重話題和殊榮，但關家永的媽、關沈俊龍14日自洛杉磯接受本報電話採訪時，對兒子成為繼李安、趙婷後第三位拿下奧斯卡最佳導演的華裔，卻一派雲淡風輕地說，「他(兒子)能得獎，我很詫異。」

「他自小就有超越常人的觀察力，總能將視覺圖像描述具體」

接受訪問前，關沈俊龍剛「陪兒子吃午飯」；這位關家永口中從小最珍視其創意、影響他至深的媽媽，對果然靠著創意，讓世人驚奇的關家永，在領獎台上激動淚崩的樣子，只覺得「好笑」。

「他只能做好自己喜歡的事情。」關沈俊龍說，「所以我一早知道，最好不要拿什麼醫生、律師、會計師的標準來衡他，因為他根本做不好。」

65歲的關沈俊龍自台灣大學圖書館系畢業後，到美國取得包括電腦在內的兩個碩士學位，卻做了近20年的全職母親，在家教導四個孩子讀書，直到兒子成年後才開展自己的事業，如今已擁有八家餐廳；她不用普通亞裔 「虎媽」的成績標準要求孩子，而是能看清子女的優點，並強勢地導引。

她說，關家永自小就有超越常人的觀察力，總能將視覺圖像描述具體。例如關家永在一年級的某次作文中寫道：「我常常夢見一個鬼怪來嚇我，但我知道蠟燭的光能將我的倒影放大，所以在燭光下擁有巨大倒影的我，反而把它嚇得頻頻道歉。」

關家永得獎後受訪時說，當他母親發現他的創意，在傳統公立學校明顯遭到扼殺後，毅然決定將他接回家中自學，才可能有「媽的多重宇宙」產出。

「讓他繼續做『太傻了但我好喜歡』的事，是我一輩子的追求」

「能讓兒子繼續做那些『太傻了但我好喜歡』的事，是我一輩子都在追求的。」關沈俊龍說，多元對戰單調的勝利，讓長期徘徊於主流之外的亞裔族群，得以逐漸浮出時代水面。

同樣在關沈俊龍的鼓勵下，關家永離開原本念得不開心的大學，大二轉入波士頓的愛默生學院(Emerson College)學習電影創作，終於找到發展的空間。

關家永在「媽的多重宇宙」中，讓主角用宇宙跳躍的方式，切入其他平行宇宙：人們必須做出統計學中最不可能出現的選擇，即做真實世界發生概率最小的事，才能實現這種跳躍，例如把鞋穿反、吃掉唇膏、對仇恨的對象真誠地說出「我愛你」…選擇越荒唐，能跳躍的宇宙與所處的宇宙差距就越大。

關沈俊龍和關家永的母子人生互動經驗，有不少成了「媽的多重宇宙」的主軸養分。片中人物的每一個微小決定都能在人的一生中產生重要的影響；每個隨機的舉動，都會產生一個分支宇宙，以至無窮無盡；回到現實，每個起點相似，但因為選擇不同，導致人生迥異的人，正是彼此的平行宇宙。

電影靈感來源：我媽被困在駭客帝國裡，該怎麼辦？

電影靈感源自關家永發想，「假如我媽被困在駭客帝國裡，該怎麼辦？」他說，在大多數亞裔家庭中，母親承擔著粘合劑的作用；她們以一種鮮為察覺的方式，將整個家庭凝聚在一起；從給老公做飯，撫養孩子長大，收拾家務，幾乎要操持所有事情，但她們始終又是那麼堅強。

而這個假設的由頭，也源自於他對母親關沈俊龍的觀察—她所秉持的教育理念是，讓孩子自己去找尋富有激情的事情，也同時在關家永迷茫之際，能憑藉經驗，代替他做出了選擇。

這讓關家永突然意識到：當這個故事以自己的母親為原型時，要更有意義，因為他明白，母親給予愛的方式可能使某一人生階段的自己很難理解；但如果是自己的母親正經歷如電影中一般的瘋狂旅程，想必會讓整個故事在情感方面更細膩的同時，也更具備真實的力量。