美矽谷銀行閃電倒閉遭接管 業界憂骨牌效應

矽谷銀行驚傳用光存款後倒閉，政府已於10日接管，成為美國史上第二大銀行破產案。圖為一位銀行主管在位於加州聖塔克拉拉郡的銀行總部向聞訊前往，希望提款的客戶解釋。(Getty Images)

美國史上第2大銀行破產 案

全國第16大銀行矽谷銀行 (Silicon Valley Bank)驚傳用光存款後倒閉，政府已於10日接管，成為美國歷史上第二大銀行破產案，且該行專門服務科技業，在加州、麻州、紐約市共有18間分行，從業界巨頭到破產擠提對象，僅在數小時之間，讓業界震驚、焦慮，擔心對經濟的影響會擴散開來，出現骨牌效應。

9日1天就擠兌近420億元

圖為矽谷銀行舊金山分行10日貼出告示，提供客戶有關矽谷銀行被FDIC接管的信息。(路透)

華盛頓郵報10日報導，服務初創公司及創投資本家的矽谷銀行8日夜間突然宣布，已出售210億元資產，打算出售更多該行股票以平衡資產負債表，因而引發擠兌；華爾街 日報報導，僅9日當天，客戶即試圖提領將近420億元，相當於該行總存款額的四分之一。

該銀行的母公司 SVB Financial Group取消出售22億5000萬元股票的計畫後，開始尋找買家，但聯邦存款保險公司(FDIC)迅即插手，在美西時間10日上午9時前接管矽谷銀行。

銀行股下跌 葉倫密切關注

矽谷銀行倒閉也讓其他銀行的股價下跌，財長葉倫表示正在密切關注。初創公司負責人及創投資本家擔心矽谷銀行倒閉，要給付員工的薪津可能遭凍結或賠光。

矽谷銀行倒閉之快令科技界震驚，引發業界憂慮經濟局面可能比原先預測還慘。這起銀行倒閉事件也讓華爾街分析師及投資人更振振有詞，指聯準會的升息太強勢，有損害整體經濟之虞。

去年12月底，矽谷銀行還握有2090億元總資產，故成為2008年華盛頓互惠銀行(Washington Mutual)在金融海嘯中倒閉以來，第二大參加聯邦存保的銀行倒閉案。

下周一每儲戶最多可提25萬

圖為矽谷銀行舊金山分行10日貼出告示，提供客戶查詢電話。(路透)

接管矽谷銀行的FDIC表示，每位儲戶應能在13日提取由政府提供保險的25萬元資金。

矽谷銀行的破產也讓科技業破大洞；業界原本仰賴該行對初創公司的專業，以及願意提供金融服務給成長快速的風險創投。

「白手起家」(Blank Ventures)共同創辦人尼瓦德(Antoine Nivard)表示，矽谷銀行最懂初創公司及科技界，40年的信譽是苦幹實幹建立起來的，與矽谷最重要玩家合建起最廣泛的內線關係網。

FDIC：已設新銀行管理營運

FDIC表示，已創設新銀行以管理矽谷銀行的營運，知情人士透露，規管單位必須關閉矽谷銀行的態勢漸形明朗之後，FDIC人馬進駐該行工作到10日凌晨。

矽谷銀行的倒閉可謂迅雷不及掩耳；以往碰到銀行危機，官方還有數周到數月時間，找更大銀行來接手出包的較小銀行，但本案發作如此之快，讓當局心有餘而力不足。

FDIC有投票權成員9日不斷接到視訊簡報；官方最在意的是矽谷銀行的規模，它是最近被迫破產的Silvergate的十倍。目前很多金融規管官員還有信心，認為這次危機不會擴散到更廣的銀行部門，不會強迫很多銀行如矽谷銀行般重組；2008年金融海嘯以來設立的規定有助於華爾街超大銀行維持穩定。