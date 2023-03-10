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年收40萬元以下家庭減稅 拜登新預算案擬延長

編譯陳韻涵／綜合9日電
拜登。（Getty Images）
拜登。（Getty Images）

拜登總統9日公布新預算案，計畫以提高富人稅等方式延長前總統川普時代的年收入40萬元以下家庭減稅政策，此政策訂2025年失效，除非國會採取行動予以延長。

華爾街日報報導，拜登的新預算案呼籲以「金融責任的方式」延長減稅，藉由對富人與大企業增稅，抵銷延長減稅增加的赤字。

川普在2017年12月22日簽署的這項減稅法案提高所有收入類別的標準扣除額，並降低稅率，除非國會採取行動，否則將於2025年失效。

預算案揭示白宮對未來幾年最大規模財務選擇的立場，可能影響明年總統大選，但拜登的預算案中未說明延長減稅詳情，也未包含相關費用。

白宮的立場表明，儘管拜登宣稱將在未來十年利用預算案減少近3兆元赤字，他也提議逾1兆5000億元的額外減稅計畫，這並未包含在前述數字中。

為彌補延續減稅造成的收益缺口，拜登須下修減少赤字的目標，或在他尋求通過國會的數兆元增稅基礎上，提出額外增稅。

政府可能利用2017年稅法凸顯民主黨與共和黨人的差異，共和黨認為減稅受歡迎必須延長，但不用另外增稅。

自由派智庫、聯邦稅務政策機構「預算與政策優先項目研究中心」(Center on Budget and Policy Priorities)副主席馬爾(Chuck Marr)說，「稅務辯論即將開始」。

參院財政委員會(Senate Finance Committee)資深共和黨籍成員、愛達荷州聯邦參議員克雷波(Mike Crapo)指出，拜登的預算案僅改寫增稅內容，國會民主黨議員不會接受。

克雷波說：「保留以共和黨2017年稅改為基礎的稅務政策，形同打造支持成長的稅務政策，將有助重燃美國經濟。」

這項決定有一部分賭國會將延長大部分即將到期的減稅措施，不必付出代價。

若國會無作為，減稅將自動失效，包括民主黨議員反對的富人減稅措施，但許多減稅代價會影響中階收入家庭，則是民主黨議員不樂意見到的。

預算 拜登 民主黨

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