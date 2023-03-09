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麥卡錫證實蔡英文將到訪 國務院：蔡過境美符一中政策

記者張文馨／華盛頓報導
共和黨籍眾院議長麥卡錫8日證實4月將與到訪的台北蔡英文總統會面，並不排除未來訪台。(路透)
共和黨籍眾院議長麥卡錫8日證實4月將與到訪的台北蔡英文總統會面，並不排除未來訪台。(路透)

中華民國總統蔡英文將在過境美國時，於加州會晤眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)，國務院發言人普萊斯(Ned Price)8日表示，台灣高層官員過境美國，符合美國長期的「一個中國」政策，與美台強健的非官方關係，這不是新鮮事。

彭博資訊報導，眾院議長麥卡錫證實，他計畫今年在美國會見蔡英文總統，但強調這場會晤並未排除他稍後訪問台灣的可能性。麥卡錫7日晚在被問及會晤蔡英文一事時，對媒體表示：「這與我的出訪無關，如果我要去台灣的話。」 

麥卡錫說：「中國管不了我去哪裡，以及我什麼時候會去。」眾院外交委員會主席外交事務委員會主席麥考爾上月曾表示，麥卡錫計畫今年稍晚或明年訪問台灣。

國務院發言人普萊斯說，目前沒聽說有國務院官員要會見蔡總統的計畫。他說，蔡麥會晤的計畫由各自辦公室發言，站在國務院立場，他說，蔡總統過去七年來，六度過境美國，美國的一中政策完全沒有改變，美國依然致力於受台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證指引的一中政策。

普萊斯表示，台灣高層官員出現在美國不是什麼新鮮事，完全符合一中政策所述的現狀。

中國外交部發言人毛寧7日表示，中方嚴重關切蔡英文「過境」美國的計畫，已向美方提出嚴正交涉，要求澄清。毛寧重申，中方堅決反對美台任何形式的官方往來，任何人都不要低估中國政府和人民捍衛主權和領土完整的堅定決心。她並指，「台獨」勢力是對台海和平與穩定的真正威脅。

台副總統賴清德去年1月率團前往宏都拉斯參加新總統就職典禮，也過境加州，當時美國在台協會(AIT)主席莫健(James Moriarty)赴加州接機，國務院表示，美國提供台灣政府代表過境美國的便利，這些過境是基於對乘客的安全、舒適、便利與尊嚴考量進行，且符合美國的一中政策。

國務院 麥卡錫 一中政策

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