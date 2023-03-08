我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約去年10大消費投訴 零售業最多 租屋居次

曼哈頓華埠工地坍塌1死3傷 涉多項違規

美駐日大使：中國不應對美國與亞洲盟邦深化軍事聯繫感到意外

編譯周辰陽／即時報導
美國駐日大使伊曼紐。資料照片。（美聯社）
美國駐日大使伊曼紐。資料照片。（美聯社）

美國駐日大使伊曼紐（Rahm Emanuel）8日接受CNN獨家專訪時表示，鑒於中國對許多鄰國的侵略性行為，北京當局不應對華府及其亞洲盟邦正在深化軍事聯繫感到意外。

伊曼紐在東京官邸受訪時說，「看看印度、菲律賓、澳洲、美國、加拿大或日本，他們（陸方）跟每個國家就在最近3個月內有過軍事或某種形式的對抗，然後他們震驚於各國正在採取自己的威懾措施來自保，他們以為他們打算做什麼？」

CNN報導，伊曼紐列舉了一連串他所稱的中方侵略性軍事行動，包括沿著中印喜馬拉雅山脈邊界「攻擊」印度，海警船在南海用雷射瞄準菲律賓艦艇，朝著日本專屬經濟海域發射飛彈，還有解放軍機艦騷擾美加澳軍機。報導也指出，北京當局否認他們在前述所有狀況都是侵略者，並指控華府為區域緊張局勢加劇的主要煽動者。

中國新任外長秦剛7日在的記者會警告，美國圍堵中國的「印太戰略」註定走不遠、行不通，「如果美方不踩剎車，繼續沿著錯誤道路狂飆下去，再多的護欄也擋不住脫軌翻車，必然陷入衝突對抗」。他還說，「美方所謂的『競爭』就是全方位遏制打壓，就是你死我活的零和搏奕」，並指「遏制打壓不會讓美國變得偉大，更阻擋不了中國邁向復興的步伐」。

伊曼紐對秦剛的說法做出了反駁，稱美國與盟邦在印太地區的軍事集結與演習並非如北京指控的遏制行動，而是針對陸方進一步、以及可能更危險的侵略性所採取的威懾行動，「他們已經走到一起，意識到（陸方的侵略行為）不能繼續下去，因此每個國家都在採取措施，既在聯盟之內，也在他們自身利益範圍之內，建立一個全面性的威懾聯盟，這就是正在發生的事情」。

北京 秦剛 印度

上一則

蓋洛普民調：中國超越俄國成美頭號敵人 好感歷史新低

延伸閱讀

中國新任外長首秀 秦剛警告美國：錯誤狂飆必脫軌

中國新任外長首秀 秦剛警告美國：錯誤狂飆必脫軌
新聞評論／秦剛搬憲法 打臉王滬寧、宋濤

新聞評論／秦剛搬憲法 打臉王滬寧、宋濤
秦剛談台灣問題：中美護欄是3個聯合公報

秦剛談台灣問題：中美護欄是3個聯合公報
國務院：美「一個中國」政策不變 不尋求衝突

國務院：美「一個中國」政策不變 不尋求衝突

熱門新聞

根據估計，美國港口使用的起重機有80%都是振華重工製造。（路透）

間諜氣球後 美懷疑這個巨無霸設施是中國的特洛伊木馬

2023-03-05 19:26
沃爾瑪超市將關閉俄勒岡州波特蘭市的最後兩家店，主因是治安敗壞，影響生意。(取自推特)

俄州波特蘭治安差 沃爾瑪待不下去…放棄最後2分店

2023-03-06 22:30
睡不好、睡太少，真的能讓你少活幾年。圖：pixabay

研究：5睡眠好習慣 可以多活5年 首要每天睡足7-8小時

2023-02-28 09:50
調查顯示，超過六成亞裔擁有房屋。圖為伊利諾州一社區的新建房屋。(歐新社)

亞裔家庭擁房率史上新高 白人、非裔落差10年最大

2023-03-04 14:24
南卡州知名律師梅道被控殺害妻兒，獲判終身監禁，不得假釋。圖為梅道全家福，右起梅道、被害的妻子瑪姬、被害的兒子保羅、和另一個兒子巴斯特。(美聯社)

百年梅道家族 離奇命案一樁樁

2023-03-05 14:17
習近平6日在全國政協會議民建、工商聯界別聯組會上發言，批評美國領導西方國家全面打壓中國。(新華社)

習近平罕見公開批美：帶領西方圍堵 讓中國發展臨挑戰

2023-03-07 02:30

超人氣

更多 >
「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統

「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統
銀髮族何時可不再繳地產稅？各州規定不同

銀髮族何時可不再繳地產稅？各州規定不同
墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國

墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國
有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中

有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中
詐騙橫行 退休老師在台獨居被騙超過百萬美金

詐騙橫行 退休老師在台獨居被騙超過百萬美金