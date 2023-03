美駐日大使：中國不應對美國與亞洲盟邦深化軍事聯繫感到意外

美國駐日大使伊曼紐(Rahm Emanuel)8日接受CNN獨家專訪時表示,鑒於中國對許多鄰國的侵略性行為,北京 當局不應對華府及其亞洲盟邦正在深化軍事聯繫感到意外。

伊曼紐在東京官邸受訪時說,「看看印度 、菲律賓、澳洲、美國、加拿大或日本,他們(陸方)跟每個國家就在最近3個月內有過軍事或某種形式的對抗,然後他們震驚於各國正在採取自己的威懾措施來自保,他們以為他們打算做什麼?」

CNN報導,伊曼紐列舉了一連串他所稱的中方侵略性軍事行動,包括沿著中印喜馬拉雅山脈邊界「攻擊」印度,海警船在南海用雷射瞄準菲律賓艦艇,朝著日本專屬經濟海域發射飛彈,還有解放軍機艦騷擾美加澳軍機。報導也指出,北京當局否認他們在前述所有狀況都是侵略者,並指控華府為區域緊張局勢加劇的主要煽動者。

中國新任外長秦剛 7日在的記者會警告,美國圍堵中國的「印太戰略」註定走不遠、行不通,「如果美方不踩剎車,繼續沿著錯誤道路狂飆下去,再多的護欄也擋不住脫軌翻車,必然陷入衝突對抗」。他還說,「美方所謂的『競爭』就是全方位遏制打壓,就是你死我活的零和搏奕」,並指「遏制打壓不會讓美國變得偉大,更阻擋不了中國邁向復興的步伐」。

伊曼紐對秦剛的說法做出了反駁,稱美國與盟邦在印太地區的軍事集結與演習並非如北京指控的遏制行動,而是針對陸方進一步、以及可能更危險的侵略性所採取的威懾行動,「他們已經走到一起,意識到(陸方的侵略行為)不能繼續下去,因此每個國家都在採取措施,既在聯盟之內,也在他們自身利益範圍之內,建立一個全面性的威懾聯盟,這就是正在發生的事情」。

