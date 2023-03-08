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患失讀症讀稿困難 紐森巡迴加州代替州情咨文

記者胡玉立／綜合報導
加州民主黨州長紐森因有誦讀障礙，今年不發表州情咨文演說。（美聯社）
加州民主黨州長紐森因有誦讀障礙，今年不發表州情咨文演說。（美聯社）

有誦讀障礙的加州民主黨州長紐森(Gavin Newsom)今年突破傳統，不發表州情咨文演說，而是改在下周以四天時間巡迴全州，在較不正式的環境下，向州民強調他的主要施政優先目標，避開過去讓紐森感到挫折的讀稿機。

紐森被視為是潛在民主黨未來總統候選人，他因有常見的失讀症(dyslexia)學習障礙，較難讀出或做與閱讀相關的事，也很少公開使用筆記，主要是背下大量事實和數字。

2018年當選州長的紐森面對現代觀眾，多次嘗試重塑演講模式，包括2020年演說只談「無家可歸者」，疫情期間利用道奇體育場(Dodger Stadium)向疲憊居民發表振奮人心的「未來會更好」談話。去年紐森邀請州議員在州府薩加緬度一個大禮堂來聆聽他的演說，部分原因是他可以使用更大螢幕。

美國各州州長幾乎每年都會仿效總統國情咨文方式，發表州情咨文。加州憲法要求州長每年「根據州狀況」向州立法機關報告。二戰前，加州州長都只是致函立法機關就可滿足此要求；直到1940年代華倫(Earl Warren)當選州長後，開始持續發表州情咨文。州長辦公室表示，今年紐森會向立法機關致函提出州情報告，以符合憲法要求。

洛杉磯加州大學(UCLA)政治學教授、拜登2020大選民調專家巴雷托(Matt Barreto)指出，「在電視黃金時段花一小時發表州情咨文的時代，已一去不復返。也許州長認為更有效的方式是進入社區，直接與選民交談。」

紐森曾公開談論他的失讀症，2021年還撰寫半自傳兒童讀物並承諾將收益捐給國際失讀症協會(International Dyslexia Association)。誦讀障礙並未減損他的活力。他今年發表了連任就職演說並在一月為記者提供數小時預算簡報。

但州議會共和黨團主席拉基(Tom Lackey)表示，「訊息的內容比形式更重要，誠實的州情咨文應該承認加州現在面臨困境。」

紐森 加州大學 民主黨

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