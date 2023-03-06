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通膨不退 中低收入不敢消費 零售業看淡今年營收

編譯潘勛／綜合5日電
通膨頑強不退，消費者更精打細算，不捨得亂花錢。圖為消費者路過一家貼出打折告示的超市。(Getty Images)
通膨頑強不退，消費者更精打細算，不捨得亂花錢。圖為消費者路過一家貼出打折告示的超市。(Getty Images)

儘管許多全國最知名零售業者本周發表的季財報表現均優於預期，原因在雖然通膨頑固不退，客人持續花錢，但零售業者似乎都達成相同結論：接下來局面會變糟許多，通膨將讓中低階層收入戶不敢花錢消費。

紐約時報報導，占美國經濟約三分之二的消費者支出，向來受到仔細觀察，其中以零售業的表現最受矚目。零售業高層本周對消費者及分析師提出看淡的財測，認為第一季及接下來一整年就算有銷售成長，也會遠低於過去幾年。

幾位零售業總裁接受分析師訪問表示，他們預測接下來會「走軟」、「遇到逆風」，故規畫「審慎」、「保守」。許多人的評估，都是瞧見低收入採購者的開支習慣，據此而得；低收入戶受到通膨擠壓，對支出於哪些商品、去哪兒採購，現都很謹慎。

廉價百貨公司羅斯商店(Ross Stores)表示，公司會計年度為每年1月下旬止，雖然財報第四季同店銷售額升1%，但預估到明年的這個會計年度會持平。2021年同期，羅斯商店銷售成長9%。

羅斯商店財務長歐爾佛斯(Adam M. Orvos)表示，通膨走高持續影響到公司的中、低階級消費者。

柯爾百貨(Kohl's)預測接下來全年淨銷售會下跌2%到4%；新任執行長的金斯伯利(Tom Kingsbury)表示，制定財測要講究實際。

梅西百貨(Macy's)表示，預估來年同比銷售額將下跌2%到4%；執行長甘奈特(Jeff Gennette)指出，無論收入高低，各階層的可支配開支都受通膨擠壓。

百思買(Best Buy)預估到1旬止的整個會計年度同店銷售額將下跌3%到6%，財務長比留那斯(Matt Bilunas)指出，每年第一季受消費者減少開支影響最大。

零售業顧問機構GlobalData執行理事桑德斯(Neil Saunders)指出，最令投資人驚嚇、感到煩憂的是：前景看來十分疲軟，人們真在看壞來年光景，認為銷售會走跌、獲利被擠壓，把2023年定調為對零售業十分無語的一年。

專攻低收入消費者的零售業者也呼應這種感受。Dollar Tree估計今年上半年毛利及營業獲利空間都會縮小，但下半年反彈，公司估計同比銷售額會上升，只在個位數低段到中段之間。

零售業 低收入 分析師

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