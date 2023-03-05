國會暴亂案 川普祭行政特權阻潘斯作證

前總統川普(左)以行政特權為由，要求聯邦法院阻止前副總統潘斯(右)就川普在2021年1月6日國會暴亂事件中扮演的角色，向大陪審團作證。(美聯社)

特別檢察官史密斯(Jack Smith)已發傳票給前副總統潘斯，要求配合調查前總統川普 在2021年1月6日國會暴亂事件中的角色。但有消息人士透露，川普已以行政特權為由，要求聯邦法院阻止潘斯向大陪審團作證。

有線電視新聞網(CNN)引述知情人士表示，川普的團隊在3日向聯邦法院秘密提交的一份最新文件裡，作出有關要求。在此之前，川普團隊已要求史密斯停止讓潘斯作證。

CNN曾報導，司法部上周已要求法官強制潘斯向大陪審團作證。

目前尚不清楚整個程序需要多長時間，聯邦地區法院或有可能作出處理，否則可以上訴至聯邦上訴法院，甚至上訴至聯邦最高法院，有分析指川普極有可能透過這個程序拖延調查。

自從史密斯接手調查川普在國會暴亂案中的角色後，已加快調查步伐。

在2022總統選舉裡，潘斯到國會確認投票結果之前，一直面對川普及其盟友的巨大壓力，要求他否定拜登 獲勝當選。

但當時作為參院 議長的潘斯，在確認選舉結果方面其實只扮演一個禮儀性角色，然而川普認定潘斯可以簡單地拒絕承認選舉結果而推翻拜登勝出的事實，因此一直脅迫潘斯藉此協助他繼續掌權。

潘斯直到現在仍堅持他確認拜登勝選是正確的，但同時也反對史密斯發出的作證傳票。

他說由於當天還在擔任參院議長，因此受到憲法中的「言論或辯論條款」(Speech or Debate Clause)保護。根據該條款，國會議員免受其立法行為而遭到某些執法行動。

另一方面，法律專家認為，川普透過行使行政特權阻止潘斯調合調查，會面臨重大障礙，因為行政特權並非絕對的。聯邦最高法院早於1974年裁定，如果所尋求的證據，被認為是刑事審訊或大陪審團程序所必需的，則沒有這些行政特權。

最高法院當年這個裁決，就迫使尼克森總統交出水門案中的總統辦公室錄音。

此外，最高法院於2022年1月駁回了川普拒不向眾院調查委員會交出總統紀錄的要求。