比預期的6%還低…李克強：中國今年GDP目標5%

中國人大14屆一次會議於北京時間5日上午在北京人民大會堂開幕，習近平(中)、李強(左一)與即將退出政壇的李克強(右二)、汪洋(右一)、栗戰書(左二)等中共黨和國家領導出席。人事調整將是今年「兩會」的重點議題之一。(Getty Images)

中國第14屆全國人大一次會議5日上午開幕，總理李克強 做其任內最後一次政府工作報告。報告將今年經濟增速目標定在5%的標準，比預期的6%要低。外界原本期待新一屆政府定6%相對較高的增長目標，以便增強民眾信心、鼓舞士氣，有助於激發中國經濟的增長潛力。

5日大會重點是李克強作工作報告。雖然報告由李克強宣讀，但報告下半部關於今年國務院 工作方針和任務已不由他定。外界對於這份報告關注的重點之一是，中國新一屆政府對於今年經濟目標的設定和經濟工作的安排。

李克強在報告中說，今年中國發展主要預期目標是：國內生產總值增長5%左右；城鎮新增就業1200萬人左右，城鎮調查失業率5.5%左右；居民消費價格漲幅3%左右；居民收入增長與經濟增長基本同步；進出口促穩提質，國際收支基本平衡；糧食產量保持在1兆3000億斤以上；單位國內生產總值能耗和主要污染物排放量繼續下降，重點控制化石能源消費，生態環境質量穩定改善。

受疫情及「動態清零」、俄烏戰爭等不利因素影響，去年中國經濟增速滑落至3%。但在防疫解封後，中國經濟就快速復甦，外資投行和經濟預測機構紛紛上調中國今年GDP增速的預測。

中國社科院學部委員余永定日前接受中新社專訪時指出，2023年中國經濟形勢還存在很大不確定性。但如果疫情能夠基本得到控制，且不出現「黑天鵝」事件，今年中國經濟增長有望出現較強反彈。

中國全國人大將開八天半，10日將選舉中國國家主席，11日決定國務院總理。10日代表大會第三次全體會議上，還將表決「關於國務院機構改革方案的決定草案」；選舉中國主席、副主席；全國人大委員長、副委員長、秘書長；選舉中國中央軍事委員會主席等。

習近平可望在10日連任國家主席，加上中共總書記、中央軍委主席的職銜，完成「三位一體」的最高權位。另據港媒報導，中國國家副主席預料由韓正接任。

全國人大委員長確定將由政治局常委排名第三的趙樂際接任，他已被推選為主席團常務主席。全國人大第四次全體會議11日將決定國務院總理人選。一般預期，政治局常委排名第二的李強 將接任國務院總理。

全國人大13日閉幕後，隨即將召開總理記者會作為兩會的壓軸大戲。今年將是李強走馬上任後，第一次以總理身分會見中外記者。