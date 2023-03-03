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保守派式微？德桑提斯、潘斯等共和黨大咖缺席年會

記者顏伶如／綜合報導
共和黨保守派政治行動會議的影響力日漸萎縮，想要參選總統的黨內大咖都不再參加活動。圖為活動現場賣帽子的攤位。（美聯社）
共和黨保守派政治行動會議的影響力日漸萎縮，想要參選總統的黨內大咖都不再參加活動。圖為活動現場賣帽子的攤位。（美聯社）

「保守派政治行動會議」(Conservative Political Action Conference，CPAC)自稱「全世界規模最大、最有影響力的保守派組織」，但今年年會參加名單卻不見有意角逐總統初選的某些共和黨要角，似乎反映了共和黨未來的發展風向。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，長期以來，「保守派政治行動會議」年會是爭取共和黨草根群眾的窗口，過去幾年則演進成挺川派盟友的重要舞台。今年年會同樣將為前總統川普政策大力宣傳，4日晚間黃金時段則安排川普演說。

就在某些2024挑戰者者紛紛前往馬里蘭州國家港灣(National Harbor)參加「保守派政治行動會議」年會的同時，其他幾位有意問鼎白宮的共和黨重量級人物則選擇敬而遠之。

今年將在年會發表演說的2024挑戰者，除了川普之外， 還有前美國駐聯合國大使妮姬‧海理(Nikki Haley)、企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)、前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)；敲定將演說的現任國會議員則有同為挺川派的佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)、喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)及科羅拉多州聯邦眾議員布波特(Lauren Boebert)。

同樣傳出有意角逐2024年總統大選，但不會出席年會的共和黨要角則有前副總統潘斯、佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)、南卡羅來納州聯邦參議員史考特(Tim Scott)、維吉尼亞州州長楊京(Glenn Youngkin)、南達科他州長克莉絲蒂‧諾姆(Kristi Noem)，其中幾人將出席保守派反稅團體「成長協會」(Club For Growth)舉辦募款聚會。

報導指出，多位共和黨選舉策略專家匿名受訪時說，以往年會較為著重於共和黨草根選民的代表性，前總統雷根曾在年會發表演說時形容美國「山巔上的光輝城市」(city on a hill)就令人非常難忘。

某些共和黨人士說，「保守派政治行動會議」年會是百家爭鳴的平台；前共和黨密西根州黨部主席安紐西斯(Saul Anuzis)形容，「保守派政治行動會議」就像是青少年成長期必須面對的問題(growing pains)的典型案例。

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