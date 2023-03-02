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禁華人買地成風 CNN：回到百年前 可恥的一章

編譯潘勛／綜合1日電
100年前的1923 年，好萊塢協會曾發起將日本人驅逐出社區的反亞行動。圖為好萊塢居民米勒指著她屋子上的反日標語。（Getty Images）
100年前的1923 年，好萊塢協會曾發起將日本人驅逐出社區的反亞行動。圖為好萊塢居民米勒指著她屋子上的反日標語。（Getty Images）

有線電視新聞網(CNN)1日報導，全國新展開立法行動，禁止華人等族裔在德州及其他州擁有房地產，不禁令人回想到百餘年前，國會立法禁止華人入籍、多州立法不准華人成為地主的歷史歧視，檢驗其內容，甚至認為是如出一轍。

在維吉尼亞州，州長楊京(Glenn Youngkin)據悉即將簽署州法，禁止國務院認定的「敵對外國」(foreign adversaries)擁有農地，與這些國家有深厚關係的公司也受到影響，目前這些國家有中、俄、北韓及伊朗。

蒙大拿、懷俄明及北達科他州也有類似州法提案；國會研究處(Congressional Research Service)指出，外國人持有的美國農地僅占很小百分比。

德州提出的法案，點名敵對外國，禁止其公民擁有任何美國土地；照推測該法將擴大到住在美國的合法移民；由於法案引發高度爭議，提案的德州共和黨籍州參議員科爾克霍斯特同意修改法案內容，不再針對這些國家的公民。

CNN表示，尤其是德州提案，讓人回想到國家史上可恥的一章；1880年代到1920年代的「外國人土地法」(alien land laws)明定：亞裔不得擁有土地。加州的外國人土地法要到1952年，才由最高法院以牴觸憲法第14修正案而予推翻。

多個世代之間，華人被排除歸化入籍尤為明顯，國會1880年代通過排華法案 (Chinese Exclusion Act)，直到二戰期間才予廢除。

雖說二戰廢除排華法案，但接下來一個世代，獲准移民的華人之少，每年僅105人，不啻實質禁止。不准亞裔擁有地產法影響最嚴重的便是日裔。

那些法律雖未明白點出亞裔，但適用於「不夠格入籍」的人。當時國會只讓來自歐洲或非洲的移民得以入籍，法律變得特別針對亞裔。

奧斯丁德州大學亞裔研究專家徐元音(Madeline Hsu)指出，目前立法趨勢，肯定有重喚「黃禍」(Yellow Peril)恐懼之虞；這種趨勢很多方面都呼應二戰日裔在美的際遇，不管公民權、母國，日裔種族上就被視為敵人、異類。

學者指出，二戰前美、日敵意漸增，最後爆發太平洋戰爭；以此為鑑，今天美、中之關係緊張值得警惕，美國正斡旋盟國限制中國在太平洋的活動；華府焦點另放在經濟與中國製造業脫鉤，甚至大談禁用年輕人間流行的app抖音(TikTok)。

亞裔 德州 華人

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