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中國擁逾38萬畝美國農地 但少於17國 第一名擁千畝

編譯潘勛／綜合1日電

中國人投資美國土地近幾年引發國會關注，按農業部2021年報告，中國擁有粗估38萬4000畝美國農地，面積大約相當於兩個紐約市，分屬366批權狀由146名投資人持有，總值21億元；但有17個國家擁有的美國農地比中國還多；28名國會議員2月27日批評農業部完全沒有追究、監督。

「富比士」(Forbes)雜誌1日報導，農業部要求持有美國農地的外國實體90天內申報他們購地的內容；農業部以員工不足為由，並未追求2015到2018年間買地但違反申報規定的外國單位；華爾街日報(WSJ)報導，為此28國會議員聯名發信，批評農業部。

富比士報導，截至2021年1月，微軟公司(Microsoft)共同創辦人蓋茲(Bill Gates)擁有24萬8000畝美國農地，是擁有農地最多的個人。

報告指出，109國在美國擁有農地；中國僅位列第18，遠遜於第一名加拿大擁有的1280萬畝，甚至比不上主權為英國控有的開曼群島(Cayman Islands)的67萬2000畝。

根據富比世的報導，除了加拿大之外，排在前十名的盡是歐洲國家，依序為荷蘭(487.5萬畝)、義大利(270.3萬畝)、英國(253.8萬畝)、德國(226.91萬畝)、葡萄牙(148.3萬畝)、法國(131.6萬畝)、丹麥(85.6萬畝)、盧森堡(80.2萬畝)、愛爾蘭(76萬畝)。

阿肯色州共和黨聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)去年8月提案，明確呼籲禁止中國共產黨員的投資；他表示，中國人投資美國農地將製造機會，讓中國間諜得以刺探「我國軍事基地」。德州聯邦眾議員羅伊(Chip Roy)也提出措詞類似的法案，連署提案人包括瑪喬麗‧格林(Marjorie Taylor Greene)及蓋茨(Matt Gaetz)兩位眾議員。

兩法案另擔憂外國擁有美國農地，可能影響美國經濟、食品供應及國家安全。

國安學者舒加特(Tom Shugart)認為，中方若在美國軍事基地附近擁有設施、土地或房產，最可能造成的風險，便是設立監聽設備，來竊聽美軍的無線電通訊。

農業部 投資 眾議員

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