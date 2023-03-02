我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多查收據 店員少收錢華人卻遭攔 委屈被當賊

疫情後載客量減少…「金山往東灣」新捷運隧道恐取消

美中衝突下 戰狼未息 中國駐美大使懸缺 凸顯雙方變數仍多

記者廖士鋒／綜合報導
國務卿布林肯(右)原預計2月初訪中會晤中國外長秦剛(左)，卻因氣球事件取消行程。（歐新社、美聯社）
國務卿布林肯(右)原預計2月初訪中會晤中國外長秦剛(左)，卻因氣球事件取消行程。（歐新社、美聯社）

中共20大後，旋即展開新一屆外交人事布局，重要官員基本都在「兩會」前底定。原任外長王毅晉升政治局委員並兼外事辦主任。新任外長則由中國駐美大使秦剛接任，並提升副外長馬朝旭為「正部級」。不過，中國駐美大使遺缺迄未有繼任者，也凸顯中美關係變數仍多。

秦剛駐美大使的遺缺由誰遞補。中國社科院美國研究所戰略研究室副研究員張一飛曾指出，北京駐美大使「迅速銜接」是慣例。不過，根據查詢，21世紀以來，北京歷任駐美大使楊潔篪、周文重、張業遂、崔天凱的離任空缺期，均短於秦剛。

台灣大學政治系教授張登及認為，只要美國財長葉倫、國務卿布林肯這一層級無法實現訪中，北京不太可能派任新的大使，「可能要懸缺更長一段時間」。

去年底一度傳出專精美國事務的副外長謝鋒將出任駐美大使，不過在比往日更集權的氣氛下，駐美大使人選恐難見有創意的選擇。

中國這波外交人事布局，新官員的「外交風格」受矚目。近年來由於中國崛起與美中結構性競爭加劇，中國在外交上不再強調「韜光養晦」，而要求「敢於鬥爭」，多名外交官親上火線與西方政界、輿論唇槍舌戰，也被冠以「戰狼」的名號，但各方嘴上不饒人，也使得中國與不少西方國家的矛盾加劇。

新的外交班子是否會改變「戰狼」風格？張登及分析，去年G20拜習會後，到年底宣布秦剛任外長，「大趨勢是這樣沒有錯」，但最近各種事態發展，包含美國新任眾院議長麥卡錫訪台傳聞及氣球事件，使得「有這樣的意願，但不見得有這樣的效果」。

目前未定的重要人事，首先是秦剛是否兼任「國務委員」，香港媒體稱，26歲的秦剛1月在天津當選全國人大代表，將會於3月躋身國務委員，並創下三個月內由正部級飛速晉升至副國級的紀錄。

秦剛 北京 眾院

上一則

國務院批准 售台數百F16飛彈

下一則

嗆美援台法案 中國25架戰機又擾台 19架「殲10」越界

延伸閱讀

G20外長會議印度登場 烏克蘭戰爭引分歧

G20外長會議印度登場 烏克蘭戰爭引分歧
白俄羅斯總統盧卡申科 2/28-3/2訪中

白俄羅斯總統盧卡申科 2/28-3/2訪中
避譴責俄烏戰 中外長秦剛：「相關國家」別火上加油

避譴責俄烏戰 中外長秦剛：「相關國家」別火上加油
秦剛通話英外長：中國不是威脅

秦剛通話英外長：中國不是威脅

熱門新聞

國稅局的查稅演算法，傳將對白人、亞裔加強查稅。(路透)

IRS新演算法查稅 鎖定白人、亞裔

2023-02-24 11:47
疫情期間收到的額外糧食券補助，將於本月底結束。(Getty Images)

最後一筆…糧食券這項補助 3000萬人下月起拿不到了

2023-02-24 14:01
日本航空一架從東京飛往福岡的客機，準備降落前突然被勒令掉頭。(截取自flightradar24)

快看世界／日本客機降落前突然掉頭 300乘客飛回出發地

2023-02-23 16:19
睡不好、睡太少，真的能讓你少活幾年。圖：pixabay

研究：5睡眠好習慣 可以多活5年 首要每天睡足7-8小時

2023-02-28 09:50
聯邦能源部機密情報文件顯示，新冠病毒最有可能源於中國實驗室洩漏，但美方其他機關表示尚無定論。圖為湖北武漢市居民2021年8月排隊接受核酸檢測。(美聯社)

美最新情資：新冠病毒源自中國實驗室 可能性最大

2023-02-27 02:30
iPhone手機與密碼同時被竊事件頻傳，許多受害者銀行帳戶被搬空。(路透)

iPhone手機、密碼遭竊… 歹徒靠「偷看」搬空銀行帳戶

2023-02-24 22:24

超人氣

更多 >
蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」

蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」
肉類上哪買才吃得安心 這8家賣場是好選擇

肉類上哪買才吃得安心 這8家賣場是好選擇
工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉

工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉
每天平均喝10杯檸檬水 30天後她身體有這些改變

每天平均喝10杯檸檬水 30天後她身體有這些改變
搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣

搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣