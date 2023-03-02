美中衝突下 戰狼未息 中國駐美大使懸缺 凸顯雙方變數仍多

國務卿布林肯(右)原預計2月初訪中會晤中國外長秦剛(左)，卻因氣球事件取消行程。（歐新社、美聯社）

中共20大後，旋即展開新一屆外交人事布局，重要官員基本都在「兩會」前底定。原任外長王毅晉升政治局委員並兼外事辦主任。新任外長則由中國駐美大使秦剛 接任，並提升副外長馬朝旭為「正部級」。不過，中國駐美大使遺缺迄未有繼任者，也凸顯中美關係變數仍多。

秦剛駐美大使的遺缺由誰遞補。中國社科院美國研究所戰略研究室副研究員張一飛曾指出，北京 駐美大使「迅速銜接」是慣例。不過，根據查詢，21世紀以來，北京歷任駐美大使楊潔篪、周文重、張業遂、崔天凱的離任空缺期，均短於秦剛。

台灣大學政治系教授張登及認為，只要美國財長葉倫、國務卿布林肯這一層級無法實現訪中，北京不太可能派任新的大使，「可能要懸缺更長一段時間」。

去年底一度傳出專精美國事務的副外長謝鋒將出任駐美大使，不過在比往日更集權的氣氛下，駐美大使人選恐難見有創意的選擇。

中國這波外交人事布局，新官員的「外交風格」受矚目。近年來由於中國崛起與美中結構性競爭加劇，中國在外交上不再強調「韜光養晦」，而要求「敢於鬥爭」，多名外交官親上火線與西方政界、輿論唇槍舌戰，也被冠以「戰狼」的名號，但各方嘴上不饒人，也使得中國與不少西方國家的矛盾加劇。

新的外交班子是否會改變「戰狼」風格？張登及分析，去年G20拜習會後，到年底宣布秦剛任外長，「大趨勢是這樣沒有錯」，但最近各種事態發展，包含美國新任眾院 議長麥卡錫訪台傳聞及氣球事件，使得「有這樣的意願，但不見得有這樣的效果」。

目前未定的重要人事，首先是秦剛是否兼任「國務委員」，香港媒體稱，26歲的秦剛1月在天津當選全國人大代表，將會於3月躋身國務委員，並創下三個月內由正部級飛速晉升至副國級的紀錄。