美能源部：新冠恐源自中國實驗室 情報機構尚無共識

聯邦能源部機密情報文件顯示，新冠病毒最有可能源於中國實驗室洩漏，但美方其他機關表示尚無定論。圖為湖北武漢市居民2021年8月排隊接受核酸檢測。(美聯社)

華爾街 日報(WSJ)26日報導，新冠病毒源頭究竟為何，能源部 根據最新情資在日前呈交給白宮及國會領袖的機密報告中做出結論說，自中國實驗室外洩的可能性最大。

能源部最新說法與先前對照，出現重大改變。能源部之前對於新冠病毒起源為何，始終表示無法確定。華爾街日報報導，能源部的最新說法出現在一份2021年國家情報總監海恩斯(Avril Haines)辦公室報告的增修版內。

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)26日接受有線電視新聞網(CNN)「美國國情」(State of the Union)節目訪問時則說，新冠病毒起源到目前為止「並沒有確切答案」。

能源部說法與FBI一致

能源部新說法認為實驗室外洩是新冠病毒起源，說法與聯邦調查局(FBI)口徑一致。另外四個國家情報機構以及一個全國情報委員會，則認為新冠病毒可能是「自然傳染」(natural transmission)或「不確定」(undecided)。

華爾街日報分析，能源部是根據最新情資做出結論，說法改變意義重大，因為能源部旗下有陣容可觀的科學家團隊，美國國家實驗室系統也由能源部掌理，其中某些實驗室探索項目包括先進生物研究。美方官員不願透露促使能源部改變立場的新情資與分析詳情。他們說，雖然能源部與FBI都推斷實驗室不慎洩漏是最有可能的起源，但兩者推論的理由不同。

能源部對結論「不太有把握」

新冠病毒疫情三年，全美超過100萬人染疫喪命。美方更新文件顯示情報圈仍在拼湊這項傳染病的起源真相。看過這份機密報告的兩名消息人士說，能源部對於新冠病毒從武漢實驗室外洩的結論「不太有把握」(low confidence)。

2021年，聯邦調查局經過研究調查曾表示，新冠病毒可能是實驗室外洩所導致，對於這項評估具有「中度把握」(moderate confidence)。到目前為止，聯邦調查局的說法並未改變。

國家顧問蘇利文說，拜登總統下令所有情報機構都要動起來，將新冠病毒起源查個說水落石出。他指出：「我們如果取得更多內情或消息， 一定會分享給國會及美國民眾。不過現在並沒有來自情報界的確切答案。」

情報單位的評估報告對於結論是否有把握，區分為高、中、低三種等於。「不太有把握」的低等級代表著取得訊息不夠紮實或消息過於片段，很難做出具體分析判斷，有時則代表掌握訊息非常有限，無法做出具體結論。

美另情報機構認「自然傳染」

CNN報導指出，美國不同情報單位對於新冠病毒起源意見分歧已有多年。一份於2021年解密的報告中指出，四個情報機構認為病毒是從野生動物傳到人類身上，但對於這個結論不太有把握。另一情報機構則以「中度把握」做出結論表示，新冠病毒來自於實驗室發生意外。

這份文件更新內容不到5頁，讀過的人士說，美方各機關分析雖然有別，但再次確認2021年10月一份報告指新冠病毒並非中國發展生物武器結果的既定共識。

美國情報圈由18個機關構成，包括能源部、國務院、財政部內所設辦公室。其中8個機關和國家情報會議一同參與追查COVID-19大流行起源。