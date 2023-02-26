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俄烏戰爭釀前蘇聯國家不安 布林肯訪中亞挖俄牆腳

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俄烏戰爭釀前蘇聯國家不安 布林肯訪中亞挖俄牆腳

中央社／華盛頓26日綜合外電報導
美國國務卿布林肯（圖）將赴中亞地區訪問，擴大美國在此處的外交觸角。（路透）
美國國務卿布林肯（圖）將赴中亞地區訪問，擴大美國在此處的外交觸角。（路透）

國務卿布林肯（Antony Blinken）將前往中亞地區訪問，期待美國擴大交往的觸角將可安撫因烏克蘭戰爭而不安的中亞國家，縱使俄羅斯在該地影響力將讓美國和中亞國家的合作程度受限。

法新社報導，布林肯28日將訪問哈薩克，接著赴烏茲別克，然後和前蘇聯國家中亞5國外長在哈薩克首都阿斯塔納（Astana）舉行會議。

國務院負責南亞和中亞事務助理國務卿陸雨橋（Donald Lu）表示，華府明白中亞5國不會結束和俄羅斯或另一個鄰近大國中國的關係。

然而，他表示，布林肯此行將凸顯美國是「可靠的夥伴」，有別於莫斯科和北京。

「我們在經濟交往方面可以提供一些東西，我們在價值觀方面也可以。」

布林肯一年來出訪世界各地爭取對烏克蘭的支持，這次的任務恐怕最為敏感。

外交人士和專家指出，中亞國家和莫斯科當局簽有正式的安全協議，加上俄羅斯在該地區有壓倒性的安全和經濟影響力，同時也是該地區勞工海外就業的地點，中亞領袖現在無疑是在走鋼索，得有巧妙和出眾的平衡手腕。

聯合國大會23日表決一項要求俄軍撤出烏克蘭的決議案，這5個中亞國家不是棄權、就是沒有投票。

卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）和匹茲堡大學的中亞專家穆爾塔扎什維利（Jennifer Brick Murtazashvili）表示，對美國來說，「如今在中亞可以發揮的空間無限」。

「這些國家的領袖渴望脫離俄羅斯。我想他們明白俄羅斯對他們是一大威脅，但因為地緣關係，他們無能為力；同時，他們的經濟情勢也讓他們沒有太多的選擇。」

「所以我認為，對美國來說，有機會以創新的方式和這些國家領袖往來，去到他們的國家拜訪他們。」

哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）將會見布林肯。托卡葉夫去年赴莫斯科拜會俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），重申和克里姆林宮的夥伴關係。

不過，托卡葉夫近來和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會談，並呼籲舉行以國際法為基礎的談判，來結束這場俄烏衝突。此外，哈薩克還讓數萬名逃避徵兵的俄羅斯人入境。

去年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭的前一個月，托卡葉夫請來俄羅斯部隊協助該國恢復暴動期間失控的秩序，但在公眾反對下，迅速要求俄國部隊離開。

塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rahmon）去年10月在哈薩克首都阿斯塔納舉行的獨立國協（CIS）高峰會上，他大罵普亭忽視中亞國家利益。普亭罕見地遭到公開指責的影片在網路上瘋傳，引起轟動。

在這些傳統上獨裁統治的地區，人權問題一向引發關切，華府已經在此問題上看到一些希望。

陸雨橋指出，哈薩克多名被控在去年騷亂中刑求的警員近來已遭定罪，以及烏茲別克迅速廢除採收棉花的強迫勞動和濫用童工。

「這確實讓人眼睛一亮，我不知道我們是否曾在世上其他地方看過這樣快速的進展。」

白俄羅斯 哈薩克 布林肯

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