美空軍司令：2025美中恐開戰 駐台美軍員額擬增4倍

美國將在台灣增加美軍人數，由現在的30多人增為200人。圖為台灣戰備部隊機步排今年1月在嘉義舉行應援作戰實兵操演。（本報系資料照片）

華爾街 日報23日報導，由於中國威脅逐漸升高，美國將增加駐在台灣的美軍人數，部署人數將擴大為目前的四倍，提升在台灣的軍事訓練計畫。

美國官員說，美國計畫在未來幾個月裡，將派駐台灣的軍事人員增加到100人到200人之間。相較之下，一年前美軍駐台人數大約只有30人。部署人力增加將可擴大五角大廈 極力保密的在台訓練計畫，計畫主旨是在避免挑釁北京 的前提下，提供台灣足夠防衛能力。

美國空軍空中機動司令部(Air Mobility Command)司令米尼漢(Mike Minihan)今年1月底曾警告說，美國恐將於2025年與中國開戰，最可能的爆發衝突因素則是台灣。就在米尼漢發言的前一天，海軍部長戴杜羅(Carlos Del Toro)也提出警告指出，中國海軍艦隊規模已經超越美國，人民解放軍的海軍如今大約有340艘船艦，美軍可以隨時出動的船艦則只有280艘左右。

根據美國國防部數據，美軍駐台人數包括特種部隊和海軍陸戰隊員，過去幾年人數略有變動，這次增派人力將是數十年來規模最大的擴充計畫，反映了中國軍事實力逐漸增強之際，美國與台灣也因此走得更近。

美國將在台灣增加美軍人數，由現在的30多人增為200人。圖為台灣部隊今年1月在高雄軍事演習。（Getty Images）

消息人士說，除了在台灣的軍事訓練合作之外，密西根州國民兵(Michigan National Guard)同時在美國代訓台灣的一組陸軍，具體項目為參加密西根北部格雷林營區(Camp Grayling)與多國進行的年度軍事演習。

報導指出，美國官員表示，擴大駐台美軍人數的計畫已經研議數月之久，早在美中關係因為這個月的間諜氣球事件而降至新低點之前。

共和黨籍猶他州聯邦參議員李伊(Mike Lee)23日接受福斯新聞網(Fox News Network)「福斯與朋友」(Fox & Friends)新聞節目訪問時說，美軍擴大駐台人數是「重要的一步」，但派駐台灣的美軍總人數還是不夠多。

李伊說：「我們要記得，雖然這次的調整將讓我們的派駐人數變成四倍，可是總人數卻不過只有200人。」他指出：「人數其實很少，而且派駐人員是協助訓練，不是去打仗的。」