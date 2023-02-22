美台國安高層閉門會7小時 顧立雄、吳釗燮見副國務卿
美台高層國安對話21日上午在美國在台協會(AIT)華盛頓總部舉行，記者在場外守候一天，從10時開始一路談到下午5時，雙邊官員魚貫而出，包含副國務卿薛曼(Wendy Sherman)、白宮國安會首席副國家安全顧問費納(Jon Finer)、印太事務協調總監坎伯(Kurt Campbell)，台灣方面有國安會秘書長顧立雄與外交部長吳釗燮。
AIT主席莫健(James Moriarty)和台北辦事處處長孫曉雅(Sandra Oudkirk)不到9時就現身；顧立雄、吳釗燮和駐美代表蕭美琴同車，在9時30分左右抵達AIT；接著，國務院亞太助卿康達(Daniel Kritenbrink)、副助卿華自強(Rick Waters)、五角大廈印太事務助理部長瑞特納(Ely Ratner)與副助理部長切斯(Michael Chase)現身，看到記者現場守候立即調轉方向，取道車庫上樓。
白宮國家安全會議中國暨台灣事務資深主任羅森柏格(Laura Rosenberger)與中國事務主任杜如松(Rush Doshi) 約10時左右現身。
根據英國金融時報日前報導，這場會議主談的美方官員為白宮與薛曼；記者在下午1時見到坎伯隻身上樓，費納1時15分出現在電梯口。薛曼1時30分在安全人員陪同下最後現身。
會議持續進行至下午5時，顧立雄和吳釗燮離開前隔著旋轉玻璃門，向記者揮手致意，總統府副秘書長黃重諺就在一旁；被問到會談氣氛與內容，蕭美琴並未回應。
記者去函詢問白宮國安會、國務院和國防部，均未取得回應。
美台國安官員前年9月在馬里蘭州首府安納波利斯(Annapolis)，舉行高層國安對話(又稱「特殊管道」會談)，當時也是顧立雄主談，但白宮與國安會均不回應此事。
這次舉行會議的AIT總部位於維吉尼亞州阿靈頓郡(Arlington)，與華府僅一橋之隔。
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