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分居芝加哥、洛杉磯…亞裔雙姝同日生 竟獲同樣社安號

編譯徐薏茹／綜合18日電
兩位同名同日生的韓裔女性，因移民美國後拿到相同的社會安全號碼，一直困撓不已。(美聯社)
兩位同名同日生的韓裔女性，因移民美國後拿到相同的社會安全號碼，一直困撓不已。(美聯社)

兩位同名女性同一日在南韓出生，移民到美國後還被分到相同的社會安全號碼，社會安全號的失誤一直困擾著她們，為生活帶來諸多不便。

兩人名字皆為金智恩(Jieun Kim，音譯)，今年31歲，分別住在洛杉磯芝加哥市郊外。

過去五年，她們的銀行帳戶被迫關閉、信用卡被鎖，被懷疑涉及身分竊盜。然而，社會安全署(SSA)一直無法或不願修正這一錯誤。

芝加哥都會區的金智恩說社安署不會承認錯誤，社安署人員告訴她：「這種搞混的事件可能發生在亞裔身上，因為他們的名字很相似。」

最近她申請新的社會安全號碼，社安署卻寄給她和之前一模一樣的號碼，並將這次失誤歸咎於電腦錯誤，「電腦識別你們是同一人」。

洛杉磯的金智恩說，更糟的是某些社安署人員警告她別對這一錯誤大驚小怪，可能因此延誤獲得綠卡的時機，「辦事人員告訴我談論這種社會安全號的錯誤可能導致綠卡申請過程延誤，從原本的六個月拖到兩、三年」。

跨黨派智庫「戰略與國際研究中心」(CSIS)高級副總路易斯(James A. Lewis)指出，這一類的失誤很少見，要申請社會安全號通常需要原文件或經認證的副本，出錯率極低，常見的失誤反而是一個人獲得兩組號碼。

然而，由於金氏是韓國相當常見的姓氏，這種錯誤的可能性可能提高。

兩人的問題始於2018年，洛杉磯的金智恩在當年6月18日獲得社會安全號，芝加哥的金智恩7月23日取得。

芝加哥金智恩表示，某日她去銀行開戶時發現已經有其他人用她的社會安全號開戶，她立即向國稅局(IRS)、社安署和警方通報，但之後因課業繁忙而擱置。洛杉磯金智恩同樣遇到銀行和信用卡問題，但因為不熟悉美國體系而沒有立即通報。

現在他們希望社安署能給其中一人一組新的號碼，並清除紀錄，兩人的個人資訊及收入紀錄已被合併。

目前社安署拒絕寄給洛杉磯金智恩確認信，以讓綠卡申請持續，「他們不會為錯誤承擔責任，真的令人失望與困惑」。

洛杉磯 芝加哥 綠卡

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