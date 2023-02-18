1/3中風康復者會得憂鬱症 長期病患有20%-30%

民主黨參議員費特曼將在馬里蘭州的華特瑞德軍醫院治療憂鬱症。（路透）

去年中風 康復的賓州聯邦參議員費特曼最近因憂鬱症 就醫，顯示身體疾病可能引發心理疾病的問題，美國中風協會(American Stroke Association)說，將近三分之一中風康復者罹患憂鬱症，臨床心理學家戴維森(Karina Davidson)指出，長期病患中也有20%到30%會得憂鬱症。

費特曼的幕僚長詹特森(Adam Jentleson)說，「雖然費特曼一生中斷斷續續出現過憂鬱，但情況在最近幾周才變得嚴重。」日前他因頭部感到暈眩住院檢查，但詹特森沒說明是否和一年前的中風有關。

華爾街日報報導，麻州綜合醫院神經科學家史旺姆(Lee Schwamm)說，憂鬱症有可能是因為腦部化學變化，影響神經傳導所致。罹患重病而演變成憂鬱症的因素很多，與疾病本身有關的生理變化可能促發憂鬱。心理醫生和一般內外科醫生都說，藥物的副作用，孤立感、運動量減少等社會環境和情緒變化，也可能導致情緒低落，變成憂鬱症。

因為憂鬱症的症狀，例如疲倦，時常會和身體疾病和藥物效應重疊，因此有時很難辨別。

美國防癌協會(American Cancer Society)說，約四分之一癌症 患者會有憂鬱症。臨床腫瘤學家卡馬爾(Arif Kamal)說，有些案例顯示，身體疾病的生理作用會提高罹患憂鬱症的機率，例如，胰臟癌會促發某些荷爾蒙的分泌，這些荷爾蒙會耗盡血清素(serotonin)。而血清素是平穩情緒的神經傳遞質，一旦數量降低甚至耗盡，心情自然難以平穩。

卡馬爾說，身邊有癌症或重病患者的人一定要思考這個問題：｢兩年後，誰來料理病患的三餐？大家都說沒問題，我一定照顧到底，這是迷思，因為事實上，大部分人都是三分鐘熱度。」

報導指出，重病初期，很難分辨一般的傷心還是憂鬱症的臨床徵兆。卡馬爾說，剛診斷出長期性疾病的患者，通常會有一段適應失調期，這是對「人生重大壓力事件」的短期反應，但也可能呈現憂鬱症的症狀。他提醒，家人在這時候應注意病患的感覺、心情和行為有什麼變化。