通膨效應 2022Q4美國卡債達9860億創新高

受到通膨影響，美國民眾的信用卡卡債創下新紀錄，顯示不少消費者是用預支的方式過日子。(美聯社)

紐約聯邦儲備銀行(New York Federal Reserve Bank)16日公布季報告指出，受通膨影響，美國人信用卡 債創歷史新高，2022年第四季全美卡債增加610億元，來到9860億元。

今日美國報(USA Today)報導，隨著物價上漲，美國人如今比以往更仰賴信用卡，卻更難準時繳清帳款。

紐約聯邦儲備銀行16日公布家庭債務季報告(Quarterly Report on Household Debt)指出，受通膨影響，美國人的信用卡債創下歷史新高，2022年第四季全美卡債增加610億元，來到9860億元；新冠肺炎疫情 之前，信用卡債總額為9270億元。

在通膨壓力下，美國民眾的卡債來到歷史新高點。（美聯社）

最新卡債數據凸顯新冠肺炎疫情前後，美國人使用信用卡與花錢習慣的差異；兩年前，美國人利用新冠紓困基金迅速償還卡債。當時受新冠肺炎疫情影響，美國人也不會因為出現旅遊等大筆開銷，導致債務纏身。

2021年第一季全美卡債共7700億元，同比2020年第一季則為8900億元。

至少拖欠30天繳清信用卡帳款的用戶比例，從2022年第三季的5.2%增至第四季5.9%；嚴重拖欠卡債的持卡人比例，即逾期90以上還未付清帳款者，則從2022年第三季的3.7%增至第四季的4%。

紐約聯邦儲備銀行研究人員擔心，延遲還款率將持續上升。

20歲到30歲的年輕人是信用卡遲繳率最高的年齡層；信用卡用戶延遲繳款會影響其信用評分，這些人未來借貸的代價更高或貸款申請更難獲批准。

紐約聯邦儲備銀行數據顯示，隨著愈來愈多美國人在過去幾季以信用卡消費，發卡公司增加諸多限制，如信用額度便是其一。專家建議，應避免使用到最高信用額度，因為這會導致使用者的信用評分下降。

不過整體數據顯示，美國人仍對信用卡消費負責。