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帕克蘭高中槍案5周年 家屬最怕親人被遺忘

記者顏伶如／綜合報導
佛羅里達州帕克蘭高中2018年2月14日發生的校園槍擊案，是全美最致命的校園槍擊血案。 (美聯社)
佛羅里達州帕克蘭高中2018年2月14日發生的校園槍擊案，是全美最致命的校園槍擊血案。 (美聯社)

2018年情人節當天，佛羅里達州帕克蘭(Parkland)馬喬瑞史東曼道格拉斯高中(Marjory Stoneman Douglas High School)爆發校園槍擊屠殺，槍手總共造成14名學生、三名教職員工死亡；這起槍擊案屆滿五周年之際，受害者家屬存有椎心疑惑：該怎麼一面紀念逝去親人，同時又繼續生活下去？

美聯社報導，絕大多數受害者家屬成立了基金會或參與各式各樣宗旨的慈善活動，包括保護學生、興建公園與花園、設立獎學金、對抗疾病以及協助身心障礙人士、舉辦兒童營隊、教導兒童游泳、舞蹈、美勞、音樂或體育，以及推動加強槍枝管控立法。

2018年時槍擊案發生時的帕克蘭市長、現任佛州州眾議員漢斯薛夫斯基(Christine Hunschofsky)表示，對於所有家屬來說，最害怕的事情莫過於心愛的親人可能遭到遺忘，「家屬透過推動各種活動，讓逝去親人的精神永遠存在」。

但她也說，不管槍擊案之後有多少「好事」陸續出現，所有人受到衝擊之後全都變得不一樣了，「直到現在都沒有人能揮別悲痛」。

絕大多數受害者家屬都是「與帕克蘭站在一起」(Stand With Parkland)關懷組織成員。家屬們將政治立場不同暫擺一邊，一起與國會議員共商如何推動適用全國、規範更為嚴格的校園安全規定，並且訓練學校行政人員訂定更周全的威脅評估機制，確保所有威脅風險都通報給聯邦調查局(FBI)及地方警察機關。倡議槍枝安全也是「與帕克蘭站在一起」行動方針之一。

帕克蘭家長薛恩特魯普(Philip Schentrup)的16歲女兒卡門(Carmen)是槍擊案死者之一。他說，組織成員彼此聆聽意見時，「政治不見得一定是壞事」。他說：「如果你了解這世界上的事情有90%我們都同意，就會知道要做出正面的改變並不困難。」

帕克蘭高中血案發生後，全美學生高聲要求保護校園安全。圖為華府高中生在國會前舉牌紀...
帕克蘭高中血案發生後，全美學生高聲要求保護校園安全。圖為華府高中生在國會前舉牌紀念帕克蘭槍案的死者。(路透)

槍擊 警察 佛州

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