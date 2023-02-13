簽證申請大量積案 移民與難民增加也難解缺工問題

移民數量回升卻還是沒能紓解就業市場困境。(美聯社)

川普 時期的限縮移民 政策，加上後來新冠疫情爆發，使得申請簽證 出現大量積案。拜登政府雖然加速簽證處理，但移民數量回升卻還是沒能紓解就業市場困境。

紐約時報報導，過去一年來，進入美國的移民與難民人數增加，因為川普移民政策以及疫情而導致的美國缺工問題因此獲得紓解。拜登政府加快簽證處理，使用人道假釋計畫讓因為戰亂、經濟不穩遠走他鄉的移民能在美國落腳，這些措施讓外國出生人口在美國增加，讓聯準會官員略為寬心。聯準會原本擔心，長期缺工將讓工資進一步走高，通膨更難控制。

阿波羅全球管理公司(Apollo Global Management)首席經濟學者史洛克(Torsten Slok)說，失業率降低時通常工資增加，但現在狀況卻不是這樣，因此勞動市場肯定有其他因素造成影響，極可能的解釋就是移民進入美國，取得工作。

報導分析，雖然外國出生勞工人口增加，但瓶頸依然存在。如今合法移民人數仍低於川普執政之前的水準，數十萬人還在等候接受美國使領館移民官的移民簽證面試。數百萬庇護申請案等候審批，工作證則可能等候數年。

休士頓地區Tex-Mex餐廳集團負責人兼總經理弗洛斯(Al Flores)對於移民政策改變有著切身體驗。疫情期間，由於餐廳縮減人力，某些員工轉而投入當時仍在招人的建築業等領域，後來餐廳想把人力團隊補回卻面臨困難，因為移民從2020年以來便大量減少。

Tex-Mex集團目前員工總計約2500人，其中至少12%是根據俗稱「夢想生」的「童年抵美暫緩遣返計畫」(DACA)得以合法就業，但川普任內這項計畫曾面臨取消的威脅，許多訴訟仍在不同法院持續進行中。另外10%員工有「臨時保護身分」(TPS)，通常可以在美合法居留數年。

弗洛斯說，缺工問題略有改善，但永久簽證數量變少，臨時簽證則有增加趨勢。他說，員工到了某一個時間點，勢必步促下一個人生階段，有時候甚至前往其他對移民更為友善的國家，「這對我們來說很不容易，因為我們需要勞工」。