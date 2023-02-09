拜登降1.7兆赤字？華郵：國情咨文不實誤導 說法非全貌

拜登總統7日晚在國會參眾兩院發表年度國情咨文演說。(Getty Images)

國情咨文是很政治性的演說，歷任總統都藉此力挺自己的政策，所以背景經常略而不提；華盛頓郵報列舉十多項今年拜登 演說重點，例如創造1200萬個工作、高薪製造業工作40年來成長最快、降了1兆7000元赤字等，都有誤導不實之處。

華郵 8日指出，拜登說自己就任兩年來，創造1200萬個新職缺，比史上任何總統做足四年都要多，但華郵認為這在誤導民眾，因為他並不曉得自己這任期最後兩年可能發生什麼，而影響四年任期最終創造就業 數。而且拜登2021年1月上任，第一個月創造的就業若算在川普成績，那麼拜登兩年來創造的就業應是1150萬個，而非1210萬。

拜登說，目前政府創造80萬個高薪製造業工作，成長之快為40年之最。但華郵查核指出，製造業職缺自新冠疫情伊始就反彈，勞工統計局顯示，2021年5月前，製造業職缺總數沒超過2020年2月水準；今年1月達成的數字略低於1300萬個，仍比2008年金融海嘯前來得低；另外拜登沒談的是整體製造業工作自1979年達到的高峰以來，已減少三分之一，而可以招到的工人數目攀升近60%。

拜登表示，幾十年來美國進口製成品但把就業機會輸出到他國，拜目前政府所作所為，美國正出口製成品但在國內創造就業。華郵認為拜登此說有點滑頭，因為只把全貌說了一半；出口上升，並不意味就業不再移到海外，另美國進口也在上升，貿易赤字創史上新高。

拜登表示過去兩年，他的政府削減赤字1兆7000億以上，減幅之大為史上之最。但華郵表示，拜登的政策讓國債增加不少，還宣稱大幅減少赤字，可謂在玩聯邦預算魔術。拜登講的1兆7000億元，是拿2020會計年度赤字3兆1320億元，來與2022會計年度的1兆3750億元赤字相比；聯邦會計年度在每年9月為年終，所以2021年會計年度與川普任期有些重疊。

國會預算辦公室(CBO)2021年2月就估計，因為疫情緊急開支大幅減少，2021、2022會計年度赤字會劇減；CBO在2021年估計兩會計年度赤字合計3兆3100億元，但到了11月，CBO指出合計4兆1500億元。再因拜登制定額外的新冠紓困及其他政策，2022年赤字本估計約1兆元，最後是1兆4000億，總計起來，拜登讓國債比原估要多增約8500億元。