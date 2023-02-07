海軍正打撈偵察氣球 美：無法證實是否攜帶炸藥

海岸防衛隊的直升機在氣球墜落海域協助打撈。(美聯社)

隨著海軍潛水人員在南卡羅來納州水域打撈中國偵察氣球 殘骸，北方司令部指揮官空軍上將范赫克(Glen D. VanHerck)表示，無法證實該氣球是否攜帶炸藥，但已知氣球高200呎，重數千磅，搭載能力有如噴射客機。

「每日郵報」(Daily Mail)6日報導，范赫克表示，雖無法證實氣球攜炸藥，但擊落如此龐大物體，合理懷疑氣球有這個能力，當然，美方並未將攜炸藥能力，與投擲武器之類的威脅勾連起來，但出於謹慎、充分考量軍方人員及民眾的安全，不得不做此假設。

拜登 總統決定等中方氣球飄到南卡州海岸線外再予擊落，國家安全會發言人柯比 (John Kirby)為此辯護，表示除了考量安全，另認為等到那時，讓美方取得絕佳機會，更加了解、研究那枚氣球。

拜登1日便下令擊落那枚氣球，但在軍方建議下等到4日才動手。延後擊落氣球，讓拜登在政治方面受到共和黨的攻擊；消息最早傳出氣球飛抵蒙大拿州上空，很多共和黨人要求在陸地上空就擊落它。

海軍派出兩棲艦「卡特霍爾號」在氣球墜落的南卡州外海打撈氣球殘骸。(美聯社)

柯比表示，過去一周幾天，美方取得時間研究那枚氣球；政府相信那很重要，可以更透徹得悉兩件事，第一是這些氣球擁有的戰力，第二是中國試著用氣球做什麼。

柯比指出，氣球以往沒深受矚目，它飄過美國是事實，也招致批評，但政府採取了步驟，弱化氣球針對美方敏感軍事設施的任何蒐搜能力；但柯比沒說明步驟的詳情。

范赫克表示，大部分氣球殘骸已收集到手，但有一些可能還待海水沖上海岸；他希望民眾看到後打電話給當局，遠離為妙。

為維護打撈海域安全，海軍派出導彈巡洋艦「菲律賓海號」及導彈驅逐艦「奧斯卡奧斯丁號」在現場警戒。(美聯社)

柯比表示，天氣條件還不容水下打撈作業全面展開，但氣球殘骸對國家應該有所幫助，付出心力監視該氣球，打撈之後學習到的，定將證實有價值。

氣球出任務，是否中國國家主席習近平所下命令、知不知情，對此柯比拒絕回答，表示這屬情報評估，不便透露；但他指出，中國偵察氣球事件無益於改善美、中雙邊關係。