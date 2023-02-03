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麥康諾報復「逼宮」 將史考特、李麥克逐出參院商委

記者顏伶如／綜合報導
不滿聯手逼宮，麥康諾把同黨參議員史考特、李伊逐出商業委員會。(美聯社)
不滿聯手逼宮，麥康諾把同黨參議員史考特、李伊逐出商業委員會。(美聯社)

參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)遭到共和黨同僚佛羅里達州聯邦參議員史考特(Rick Scott)、猶他州聯邦參議員李麥克(Mike Lee)聯手逼宮之後，如今反將一軍將史考特及李麥克逐出影響力龐大的參院商業委員會。

史考特一直嘗試拔除麥康諾參院共和黨領袖的領導地位，李麥克則支持史考特取代麥康諾成為新任參院少數黨領袖。參院商業委員會對多個聯邦機關掌握廣泛監督權，史考特與李麥克原本都是委員會成員，如今則被雙雙逐出。

麥康諾去年曾經表示，有黨內同僚希望他卸下參院少數黨領袖頭銜，並不會認為是針對個人而來的攻擊。不過，麥康諾現在對史考特、李麥克出重手，則被解讀為對企圖挑戰領導地位的黨內保守派傳遞明確訊息。

被麥康諾逐出商業委員會的共和黨參議員史考特。（歐新社）
被麥康諾逐出商業委員會的共和黨參議員史考特。（歐新社）

史考特接受訪問時：「麥康諾有權選擇，他把我剔除，也把李麥克剔除。」

史考特坦承，跳出來角逐少數黨領袖，可能是遭到麥康諾從商業委員會逐出的原因，儘管自己在委員會屬於資深成員，還有掌理大型企業的實務管理經驗。

他說：「我所管理過的企業，可能是美國歷史上任何參議員曾經掌理過的公司當中規模最大的。我曾擔任佛州州長，佛州經濟規模在美國各州排名第三。我有豐富的企業背景。」

史考特與李麥克是以不滿麥康諾在會計、政府支出方面的決策為由，對麥康諾發動挑戰。史考特角逐參院共和黨領袖時，李麥克曾發表提名演說。

史考特表示，收到簡訊才得知已被逐出商業委員會。一名知情人士形容，史考特得知消息時「簡直氣炸了」。

多名共和黨保守派人士說，參院共和黨領袖爭奪戰是史考特與李麥克從商業委員會被逐出的主要原因。

2022年11月，麥康諾曾說，對於史考特出面挑戰領袖地位一事並不會耿耿於懷。共和黨黨團投票時，麥康諾與史考特各獲37票、10票，另有一人缺席。

麥康諾 參院 共和黨

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